Аби завжди залишатися красивими та доглянутими, жінки витрачають багато часу та коштів на різноманітні косметологічні процедури, доглядову та декоративну косметику. Проте існують поради та трюки, які можуть полегшити вашу б’юті-рутину.

Elle поділився швидкими та легкими таємницями краси, які щодня ставатимуть у нагоді жінкам. Адже, маючи кілька б’юті-лайфхаків у своєму арсеналі, простіше досягти бажаного результату. Читайте також: Викинути, залишити, віддати: як навести порядок у своїй косметичці Б’юті-лайфхаки для жінок Не варто одразу викидати тональну основу, яка має темніший відтінок, ніж ваша шкіра. Якщо змішати її із зволожувальним кремом, то засіб стане світлішим на кілька тонів. Від туші для вій буде кращий ефект, якщо її попередньо нагріти. Аби освіжити туш для вій, яка засохла, додайте до неї кілька крапель рідини для лінз. Коли раптово закінчується спеціальна підводка для очей, то створіть стрілку за допомогою пензля зі скошеним кінцем та туші для вій. Якщо промалювати внутрішню лінію нижніх повік білим олівцем, то він візуально зробить погляд свіжішим.

Як завжди залишатися красивою / Фото Unsplash Тим хто робить манікюр вдома самостійно звичайним лаком, то матового ефекту вашому манікюр надасть додавання кукурудзяної муки до верхнього шару покриття. Для стійкості аромату на пульсуючі ділянки тіла нанесіть вазелін, а потім парфуми. Кольорові тіні виглядатимуть насиченіше, якщо перед цим нафарбувати повіку тонким шаром білих тіней або олівцем. Олівець для очей буде м’яким та зручним у використанні за умови попереднього нагрівання його кінчика. Наносіть консилер під очі у формі трикутника, а потім розтушовуйте продукт, аби досягти кращого результату.

Дієві б'юті-поради / Фото Pexels Вії будуть об’ємними, якщо перед використанням туші припудрити їх. Зробити губи пухкими можна за допомогою краплі ментолової олії у вашому блиску. Об’ємний 3D-ефект на губах легко створити. Для цього нафарбуйте їх у центрі білим олівцем та розтушуйте продукт, а потім нанесіть блиск для губ. Якщо лінію розділу волосся замалювати тінями, колір яких відповідає відтінку його коренів, то візуально воно здаватиметься густішим. Аби уникнути травмування волосся термоприладами, накручуйте локони за допомогою спеціальної пов’язки. Дивіться, як накрутити волосся на пов'язку: