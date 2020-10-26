Про красиве рельєфне тіло мріють багато жінок. Воно є результатом регулярних інтенсивних тренувань. Проте займатися спортом можна в своє задоволення. Для цього можна щодня виділяти 20 хвилин, аби виконати комплекс простих та ефективних вправ навіть в домашніх умовах.

Одна із найпопулярніших фітнес-моделей в інстаграмі Памела Райф поділилася на своєму ютуб-каналі повноцінним тренуванням для всього тіла за 20 хвилин. Дівчина стала відомою завдяки своїй стрункій фігурі та красивому тілу і любові до спорту.

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Вправи для тренування на все тіло за 20 хвилин

Памела Райф ділиться на своєму ютуб-каналі простими вправами для тренування на різні частини тіла. Модель переконана, що красиве тіло – це результат ефективних тренувань. Вона продемонструвала комплекс вправ для всього тіла. Їх можна повторити вдома без додаткового спортивного інвентаря. Вам слід орієнтуватися лише на м’язи свого тіла.

Таке тренування слід повторювати 2-3 рази на тиждень, щоб дозволити м’язам відновлюватися. Виконуйте 30 повторень кожної вправи та робіть перерву між підходами по 1 хвилині, якщо є необхідність відпочити довше, то не спішіть.

Дивіться на відео тренування для всього тіла: