Прості, але стильні: 7 варіантів стильних зачісок на кожен день
Від однієї зачіски можна швидко втомитися. Проте не завжди вистарчає часу, щоб експериментувати із плетіннями волосся. У такому випадку вам знадобляться 5 ідей для зачісок на кожен день, які не лише можна просто і швидко відтворити, а й також вони є стильними і красивими.
У буденному житті також хочеться різноманіття зачісок, а не ходити постійно із розпущеним волоссям чи "кінським хвостом". Cosmopolitan підготував модні ідеї та відеоуроки, щоб ви навчилися робити оригінальні зачіски, не витрачаючи багато часу на це.
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Стильні зачіски на кожен день
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