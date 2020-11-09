Від однієї зачіски можна швидко втомитися. Проте не завжди вистарчає часу, щоб експериментувати із плетіннями волосся. У такому випадку вам знадобляться 5 ідей для зачісок на кожен день, які не лише можна просто і швидко відтворити, а й також вони є стильними і красивими.