Знаменита бразильська супермодель та представниця Dior є володаркою ідеальної шкіри. Але такого результату вона досягла завдяки правильному догляду за шкірою, який виявився доволі простим, але дієвим.

Жизель є однією із найбільш впізнаваних супермоделей у світі, а її шкіра є її гордістю. Зірка розповіла для Allure про свій щоденний догляд.

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Рутина догляду за шкірою від Жизель Бюндхен

Супермодель живе у Флориді і каже, що постійне сонце, яке тут є, провокує появу пігментних плям на шкірі, тому вона щоденно використовує сонцезахисний крем. 40-річна зірка додає, що вік також залив свій слід на її шкірі: "Вік – це прекрасна річ і природна частина життя, але він може бути і складним завданням. Я безумовно бачила зміни на шкірі протягом багатьох років. Коли я дивлюся на ці зміну і бачу на обличчі відображення всіх років, які я прожила, то відчуваю неймовірну вдячність. З плином часу, як я старію, я починаю відчувати себе більш комфортно у власній шкірі, і я вдячна за досвід і кожен рік мого життя ".

Зокрема, модель здійснює комплексний догляд за шкірою.

Догляд за своєю шкірою – це практика на все життя. Я зрозуміла, що для того, щоб мати здорову шкіру в подальшому житті, ви повинні зробити догляд за шкірою пріоритетом у молодому віці,

– пояснює Жизель.

Насамперед потрібно знайти високоякісні продукти для догляду за шкірою, які підійдуть саме вам. У Жизель Бюндхен б’юті-рутина доволі проста: "Я вмиваю обличчя водою і час від часу додаю ексфоліант". Потім модель наносить зволожувальний крем на шкіру обличчя та крем для очей на ніч, а також обов’язково використовує сироватку, яка поєднує в собі гідратори – сквален, ніацинамід, гліцерин та гіалуронову кислоту для оздоровлення шкіри.

Жизель також вважає, що вигляд шкіри залежить від загального стану людини: "Зовнішня краса є відображенням вашої внутрішньої рівноваги та спокою".