Акторка, фотомодель та співачка Ванесса Гадженс не припиняє дивувати прихильників новими змінами свого іміджу. Раніше зірка продемонструвала трендовий макіяж очей, який є вдалим, коли частину обличчя приховує маска індивідуального захисту. А нещодавно Ванесса поєднала яскравий мейк-ап із модною осінньою стрижкою.

Протягом самоізоляції Ванесса Гадженс зберігала довжину свого волосся та насолоджувала його природною текстурою, не створюючи бездоганно акуратних укладок. Проте для осені акторка вирішила оновити стрижку, повідомляє Allure.

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Як постриглася Ванесса Гадженс

Цього року Ванесса Гадженс експериментувала із макіяжем очей. Тепер зірка взялася за волосся. Нещодавно 31-річна знаменитість дебютувала у своїй інстаграм-історії з новою модною стрижкою.

Спочатку Ванесса опублікувала знімок, на якому написала, що прощається зі своїм волосся. Вона заінтригувала підписників надписом: "Це було весело". Також зірка подякувала своєму hair-стилісту і позначила його сторінку в інстаграмі. Волосся Ванесси стригла зіркова майстриня Віолета Теріті, засновниця власної лінії косметики для догляду за волоссям та власниця салону краси.



Природне волосся Ванесси Гадженс / Instagram-Stories / @vanessahudgens

Наступний знімок вже демонстрував зміни у довжині волосся Ванесси. Шевелюра зірки мала природний вигляд: легка недбалість та натуральна хвиляста текстура.



Ванесса Гадженс постриглася / Instagram-Stories / @vanessahudgens

А вже на іншій фотографії акторка позувала із неоновими та чорними подвійними стрілками на повіках, ідеальним тоном шкіри та нюдовою помадою на губах. Волосся зірка вирішила вирівняти. Тепер можна детально розгледіти стиль стрижки Ванесси Гадженс: довжина до плечей, а передні пасма вдало обрамляють обличчя. Така стрижка є трендовою та зручною для осені 2020.



Можна осіння стрижка / Instagram-Stories / @vanessahudgens