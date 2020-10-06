Недоліки на шкірі обличчя є однією з найпоширеніших жіночих проблем. Зазвичай зовнішня краса є результатом вашого внутрішнього стану організму. Деякі продукти, які ви звикли їсти щодня, можуть бути причиною ваших проблем зі шкірою.

Здорова шкіра залежить не лише від правильного косметичного догляду, а й від грамотного вибору продуктів харчування. Дерматолог та доктор медичних наук з Нью-Йорка Гарі Голденберг назвав продукти, які можуть викликати запалення на шкірі та псувати мікрофлору кишечника, пише Harper's Bazaar.

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Які продукти шкодять шкірі

Цукор. Шкірні захворювання провокує надто високий рівень цукру в крові. Якщо їсти забагато білого хліба, цукерок, солодких пластівців, пити фруктові соки, то можна викликати стрибок інсуліну, який призводить до таких захворювань, як акне, розацеа, екзема, псоріаз, нервове збудження, перманентне відчуття втоми, погіршення зору, м’язові захворювання, а також у вас передчасно з’являться мімічні лінії та зморшки.

Молочна продукція. Продукти із вмістом молока порушують гормональний баланс в організмі. Адже у складі молока є прогестерон, тестостерон, інсулін та інші речовини в різних кількостях. Доктор Гарі Голденберг каже: "Я рекомендую всім моїм пацієнта із висипанням та захворюванням розацеа уникати молока, сиру, морозива та неорганічного м’яса ". Молочні продукти провокують імунну систему позбуватися речовин, які негативно впливають на органи та шкіру. Тому виникають "мішки" під очима, темні плями на обличчі та набряклі повіки.