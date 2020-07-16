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Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
3 липня , 17:04 Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
Лідія Цюпера
Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
16 червня , 18:43 Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
Лідія Цюпера
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Як створити свій бренд косметики: 2 особливості, необхідні для успіху
13:59, сьогодні Як створити свій бренд косметики: 2 особливості, необхідні для успіху
Асиметричний боб та густі кучері: зачіски зірок, які вплинули на моду у всьому світі
22:29, 15 липня Асиметричний боб та густі кучері: зачіски зірок, які вплинули на моду у всьому світі
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Як омолодити обличчя в домашніх умовах: рецепти дієвих масок
20:58, 15 липня Як омолодити обличчя в домашніх умовах: рецепти дієвих масок
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