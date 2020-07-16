Шкідливі звички у догляді за волоссям негативно впливають на його стан. Жінки здійснюють багато помилок, навіть не помічаючи цього. Варто дізнатися, які щоденні звички псують вашу шевелюру.

Доглядати за волоссям слід ретельно, якщо ви прагнете мати здорові та блискучі локони. Але потрібно цікавитися також тим, чого не можна робити. Cosmopolitan назвав 7 найпоширеніших помилок в догляді за волоссям, яких необхідно уникати. Дізнайтеся також: Небезпечні б’юті-поради, до яких не слід прислухатися Як не можна доглядати за волоссям Мити голову поспіхом. На миття волосся слід витрачати не менше 5-6 хвилин, аби ретельно вимити весь бруд зі шкіри голови та загальної довжини волосяного покриву.

На миття волосся слід витрачати не менше 5-6 хвилин, аби ретельно вимити весь бруд зі шкіри голови та загальної довжини волосяного покриву. Наносити кондиціонер на 30 секунд та одразу змивати його. Кондиціонер потрібно застосовувати по всій довжині волосся, відступивши 2 сантиметри від коренів. Після нанесення залишіть його на 3-5 хвилин, а потім ретельно змийте усі залишки продукту.

Кондиціонер потрібно застосовувати по всій довжині волосся, відступивши 2 сантиметри від коренів. Після нанесення залишіть його на 3-5 хвилин, а потім ретельно змийте усі залишки продукту. Замотувати рушник на голові у вигляді чалми. Таким чином волосини розтягуються, пошкоджуються та стають тьмяними. Це відбувається внаслідок того, що вологе волосся найбільш еластичне та слабке. Намагайтеся обмотувати голову рушником по кругу, а його нижні кінці скласти конвертиком і заховати кінець над чолом.

Помилки у догляді за волоссям / Фото Pexels Не доглядати за шкірою голови. Варто спочатку визначити тип шкіри, а тоді підібрати для неї відповідні доглядові засоби. Шкіра голови, як і обличчя, вимагає регулярного догляду: відлущення ороговілих клітин, пом’якшення та зволоження. Адже саме її стан впливає на вигляд волосся та ріст волосся.

Варто спочатку визначити тип шкіри, а тоді підібрати для неї відповідні доглядові засоби. Шкіра голови, як і обличчя, вимагає регулярного догляду: відлущення ороговілих клітин, пом’якшення та зволоження. Адже саме її стан впливає на вигляд волосся та ріст волосся. Нечасто чистити інструменти для розчісування волосся. Дезінфікувати гребінці необхідно регулярно. Адже на них збираються мікроби, відмерлі частинки шкіри, шкірне сало, яке згодом висихає на зубцях, залишки продуктів, які ви використовуєте для вкладання волосся. Намагайтеся щотижня робити для своїх гребінців 15-хвилинне купання у теплій воді з милом.

Дезінфікувати гребінці необхідно регулярно. Адже на них збираються мікроби, відмерлі частинки шкіри, шкірне сало, яке згодом висихає на зубцях, залишки продуктів, які ви використовуєте для вкладання волосся. Намагайтеся щотижня робити для своїх гребінців 15-хвилинне купання у теплій воді з милом. Тримати фен під прямим кутом. Не можна сушити волосся, опускаючи голову вниз. Також важливий градус кута, під яким ви тримаєте фен. Повітря із пристрою повинно бути напрямленим згори вниз, аби закривати волосяну кутикулу.

Таким способом не можна сушити волосся / Фото Pexels Нагрівати випрямлячі та плойки до надто високої температури. Температура пристрою для вкладання волосся не повинна перевищувати 200 градусів за шкалою Цельсія. Важливо пам’ятати, що не можна термічно обробляти вологе волосся або після використання спеціального лаку. Адже таким чином ви можете його пошкодити.