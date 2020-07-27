Проблема жирного блиску влітку: як зробити шкіру обличчя матовою
Актуальною проблемою щоліта є жирний блиск шкіри обличчя у T-зоні. Тому жінки прагнуть досягнути матового ефекту. Існують дієві поради та лайфхаки, які можуть допомогти у такій ситуації.
Аби зробити шкіру обличчя матовою варто дізнатися про поради, якими поділився Harper's Bazaar. Таким чином ви не лише отримаєте оксамитову шкіру, а й зволожите її, звузите пори та вирівняєте тон.
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Як зробити шкіру обличчя матовою
- Дотримуйтеся покрокової інструкції догляду за шкірою. Спочатку очищуйте, потім тонізуйте, а насамкінець зволожуйте. Якщо пропустити один із кроків, то потім жоден засіб не допоможе позбутися жирного блиску на шкірі.
- Очищувати шкіру потрібно правильно. Пори закупорюють різноманітні, попередньо не видалені, залишки косметичних продуктів, відмерлі частини шкіри, бруд зовнішнього середовища. Це провокує активне вироблення шкірного сала. Аби цього уникнути, слід користуватися засобами для вмивання із вмістом кислот. Вони не лише очистять пори, а й забезпечать протизапальну дію.
- Придбайте зволожувальний крем з матуючими властивостями. Незалежно від типу шкіри, її потрібно зволожувати. А зволожувальний крем із матуючим ефектом буде ідеальним варіантом для цього. Ним потрібно користуватися зранку перед нанесенням макіяжу, а перед сном зволожуйте шкіру звичайним кремом.
- Користуйтеся праймером. Спеціальний продукт допоможе позбутися жирного блиску в T-зоні, що сприятиме стійкості вашого макіяжу. Варто звертати увагу на те, чи праймер, який ви збираєтеся придбати, володіє матуючими і розгладжувальними властивостями.
- Ретельно підійдіть до вибору тонального засобу. Якщо ви боретеся із жирним блиском на шкірі, то не варто користуватися тональним кремом, у якого щільна та масляна текстура. Такі засоби ще більше закупорюватимуть пори та провокуватимуть вироблення шкірного сала. Аби зробити тон шкіри рівномірним та приховати дрібні недоліки без шкоди для шкіри, вибирайте для цього легкий тональний флюїд.
- Спробуйте мінеральну пудру. Важливо, щоб пудра була прозорою. Наносити мінеральну пудру на обличчя слід тонким шаром за допомогою спеціального пензля. Її головною функцією буде вбирання жирного блиску, який з’являтиметься протягом дня на шкірі.
- Не варто нехтувати матуючими серветками. Навіть після усіх етапів догляду за шкірою, які сприятимуть її матовості, трішки жирного блиску протягом дня може виділятися. Тоді на допомогу прийдуть матуючі серветки, які зможуть його легко прибрати, не нашкодивши макіяжу. Інколи матуючі серветки можна замінити звичайними, але не ігноруйте появу жирного блиску.
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