Новий драматичний мінісеріал від НВО "Відіграти назад", у якому Ніколь Кідман ідеально зіграла роль головної героїні Грейс Фрейзер, зібрав багато позитивних відео. Чимало компліментів одразу після першої серії отримала сама Ніколь. Шанувальники звернули увагу на її красу та природний макіяж, який вдало підкреслював переваги зовнішності акторки.

Каштанові спіральні кучері Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад" спровокували також бурхливі обговорення в соцмережах. Проте секрети природного макіяжу зірки шанувальники хотіли дізнатися ще більше. Vogue відкрив усі б’юті-таємниці.

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Секрети природного макіяжу Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад"

Стратегію створення м’якого та натурального макіяжу для головної героїні серіалу "Відіграти назад" розробляли кінорежисерка Сюзанна Бір та візажистка Кіра Панченко. Досконала шкіра, здоровий рум’янець та ефект зацілованих губ додають Ніколь Кідман у стрічці бездоганного вигляду.

Режисерка Сюзанна Бір дала Кірі Панченко конкретні вказівки щодо мейк-апу Грейс Фрейзер. Вона зазначила: "Хочу, щоб її стиль був богемним і унікальним. З диким, кучерявим рудим волоссям макіяж Грейс має бути менш драматичним і більш природним. Вона повинна мати вигляд, наче не витрачає більше 5 хвилин на свій макіяж, його можна створити навіть в таксі за допомогою зволожувального крему, рум’ян, туші та помади для губ. Готово".

Щоб надати шкірі Ніколь Кідман росянистого сяйва, візажистка брала за основу під макіяж зволожувальний крем, потім наносила рідкий тональний продукт Cle de Peau Radiant Fluid з краплею олії календули In Fiore.

Ніколь має прекрасну шкіру, тому я не люблю покривати її занадто сильною тональною основою, аби вона не втрачала природного сяйва,

– розповідає Кіра Панченко.

Свіжості обличчю головній героїні серіалу "Відіграти назад" додали за допомогою поєднання хайлайтера та ніжного відтінку рум’ян на "яблуках" щік. На повіки Ніколь візажистка нанесла прозорий відтінок спеціального косметичного продукту від Armani, який утворює ефект морозності. На віях акторки можна помітити кілька шарів туші, а на губах або теплий бежевий відтінок помади, або темно-рожевий. Панченко пояснила, що використовувала прозорі або напівпрозорі кольори декоративної косметики, аби підкреслити світлу шкіру Ніколь Кідман.

Такий варіант макіяжу справді легко і швидко відтворити. Природний макіяж Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад" підійде для доповнення образу на роботу чи на навчання.