Натуральний догляд за шкірою та волоссям в домашніх умовах є ефективним. Із використанням природних інгредієнтів можна проводити різноманітні процедури. Адже про красива зовнішність вимагає регулярного догляду.

Перевага самостійного приготування масок для обличчя також в тому, що ви знаєте про властивості усіх інгредієнтів, які туди додаєте. Тобто натуральний склад також важливий. 5 рецептів масок для обличчя, якими поділився Harper's Bazaar, призначені для омолодження обличчя медом, зволоження і пом’якшення шкіри яйцем, пришвидшення регенерації завдяки алое, а інші вітаміни сприятимуть загоєнню певних недоліків та живленню.

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Яєчна маска

Вам знадобиться 1 жовток, який необхідно змішати з 1 столовою ложкою кефіру. Якщо останнього компоненту не знайшлося у вашому холодильнику, то замініть його звичайною сметаною або оливковою олією. Нанесіть маску на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Медова маска

В одну ємність додайте 1 столову ложку натурального меду та 1 столову ложку свіжого соку алое. Добре розмішайте їх і розподіліть по обличчі. Через 10 хвилин змийте залишки за допомогою теплої води.



Догляд за шкірою обличчя в домашніх умовах / Фото Unsplash

Маска із зеленого чаю

Вам потрібно взяти марлеву пов’язку та змочити її у настояному міцному зеленому чаї. Для зручності зробіть у пов’язці отвори для очей та губ. На ці ділянки не слід наносити маску. Залиште вологу марлеву пов’язку на обличчі на 15-20 хвилин.

Маска з грейпфрутом

Для приготування цієї маски необхідно змішати 2 столових ложки м’якоті грейпфрута, 1 столову ложку кефіру, 1 столову ложку вівсяних висівок. Перемішуйте, допоки не утвориться однорідна маса, схожа на густу сметану. Потім нанесіть суміш на обличчя і змийте через 20 хвилин. Після цього рекомендовано нанести крем, яким ви звикли користуватися.



Маски для обличчя своїми руками / Фото Pexels

Маска зі сметани

Ця маска складається з 1 білка та 1 столової ложки сметани. Змішайте інгредієнти та нанесіть на шкіру на 20 хвилин. Змийте теплою водою.

Перед нанесенням кожної із масок проведіть тест на можливу алергічну реакцію. Нанесіть суміш на зап’ястя та зачекайте 15 хвилин. Якщо не з’явилося подразнення, то можете сміливо використовувати її для обличчя.