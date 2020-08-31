Мільярдерка та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" зазвичай демонструє своїм підписникам в інстаграмі на світлинах ідеальну зовнішність та бездоганні форми свого тіла. Також зірка майже не показує свого обличчя без макіяжу а волосся без укладки, але нещодавно вирішила порівняти вигляд своїх натуральних вій зі штучними.

До літньої колекції косметики морської тематики Кайлі Дженнер додала накладні вії. Зірка переконала прихильників свого б`юті-бренду в природному вигляді штучних вій, опублікувавши в інстаграм-історії оригінальне селфі.

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Американська знаменитість для порівняння зробила фото, де у неї на одному оці накладні вії виробництва бренду Kylie Cosmetics з назвою "Shady", а на іншому у Кайлі натуральні вії. Таким чином зірка показала, що накладні вії, які кріпляться до повіки за допомогою спеціального магніту, мають природний вигляд. Проте вони пухнасті, об`ємні та довгі. Вії довші та густіші на зовнішніх кутиках, тому утворюють ефект "котячого " погляду.

На фото Кайлі продемонструвала не лише природні та накладні вії, а й ідеальний макіяж очей у вигляді стрілок чорною підводкою, кінці яких плавно напрямлені вгору. Можна помітити, що натуральні вії зірки доволі довгі, але не дуже густі. Вона оригінально та лаконічно підписала фото: "Без вій VS з віями".



Як виглядає Кайлі Дженнер з природними віями / Скріншот Instagram / @kyliejenner

Раніше Кайлі Дженнер розповідала підписникам, що на створення накладних вій її надихнув момент під час самоізоляції через пандемію коронавірусу, коли дівчині довелося зняти нарощені вії, а знову їх відновити було неможливо, адже салони краси не працювали.