Вмивання обличчя є найлегшим, але найнеобхіднішим кроком у б’юті-рутині кожної жінки. Його необхідно не лише правильно виконувати, але й обрати для цього засіб із натуральним складом, який буде ефективним для догляду за шкірою. Його можна навіть приготувати самостійно в домашніх умовах.

Перевагою саморобного засобу для вмивання обличчя є те, що ви добре знаєте, з яких інгредієнтів його готуєте та все про їхні властивості. СТБ поділився простим рецептом, за допомогою якого можна зробити процедуру вмивання ще більш корисною і мати зволожену та здорову шкіру.

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Як приготувати засіб для вмивання обличчя

Що вам знадобиться?

Вода.

Вівсяні пластівці.

Візьміть ємність, у яку можна помістити 1 літр рідини. Насипте туди вівсяних пластівців. Важливо, щоб їхня кількість була рівно до середини ємності. Потім заповніть банку до кінця теплою кип’яченою водою. Суміш необхідно ретельно перемішати. Після цього закрийте баночку і залиште інгредієнти настоюватися на добу.



Вимвання обличчя саморобним засобом / Фото Pexels

Коли закінчиться визначений час, через марлю потрібно розділити кашу і воду. Відфільтруйте через неї воду, а тканину, у якій залишилися пластівці, добре відіжміть. Залишки продукту можна викинути, бо надалі вам знадобиться лише отримана рідина. Її потрібно залишити ще на добу.

Тепер у банці утвориться зверху чиста і прозора вода, яку необхідно видалити за допомогою шприца або ложки. Для вмивання потрібен чудодійний осад, який залишиться.

Приготований гель для вмивання обличчя слід зберігати в холодильнику або трансформувати його у кубики льоду, якими можна протирати шкіру.