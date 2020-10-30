Так звані "сліпі ділянки в макіяжі" – це ті, на які ви вважаєте необов’язковим наносити декоративну косметику чи навіть засоби для догляду. Щоб ваш мейк-ап виглядав повноцінним та вдало підкреслював переваги вашої зовнішності, варто працювати зі сліпими ділянками також.

Під час створення макіяжу потрібно належну частину уваги звертати на деталі. Тому ігнорувати деякі ділянки не можна, пише Harper's Bazaar.

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Сліпі ділянки в макіяжі

Шия. Запорука ідеального макіяжу – це відсутність контрастного переходу між відтінком обличчя до шиї. Якщо зміну кольорів помітно під нижньою щелепою, то це виглядає максимально неестетично. Аби цього не трапилося, дотримуйтеся двох правил: ретельно вибирайте правильний відтінок тонального крему, а друге – наносіть його по периферії і особливого значення надавайте вирівнюванню тону шиї.

Вуха. Застосовуйте вищеописані правила в макіяжі щодо вух також. Адже, якщо їх не маскувати, то вони вказуватимуть на справжній відтінок вашої шкіри. Аби макіяж вух був природним, то застосовуйте зволожений б’юті-блендер для нанесення тонального крему на вушні раковини і мочки вух. Опісля скористайтеся прозорою пудрою для покриття згаданих ділянок.

Лінія росту волосся. Коли тональний крем потрапляє на волосся, то його важко правильно розтушувати. Непрофесійний ефект буде помітним на чолі та скронях. Зачіска, яка виділяє ці ділянки обличчя, зрадливо підкреслить вашу б’юті-помилку. Щоб уникнути такого випадку, наносіть невелику кількість тонального засобу по периферії обличчя і ретельно розтушовуйте його б’юті-блендером. Можливо, вам далі здаватиметься макіяж невдалим, то витріть засіб у небажаному місці серветкою.

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