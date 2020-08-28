Голлівудська 41-річна акторка Кейт Хадсон створила бренд Inbloom. До нього увійшла продукція у вигляді харчових домішок для здоров’я й краси. Знаменитість розповіла, що підштовхнуло її до запуску такої лінійки та про властивості продуктів.

Зірка фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" Кейт Хадсон є не лише талановитою акторкою, а й успішною підприємницею. Вона активно випускає одяг свого бренду Fabletics, співпрацює з WW, а тепер розширила межі новою лінійкою харчових домішок, повідомляє InStyle.

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Лінійка харчових домішок Inbloom включає в себе 5 рослинних порошків або "оздоровчих баночок", як їх називає засновниця бренду. Серед їхніх корисних властивостей виділяють збільшення енергії, покращення сну, стимулювання працездатності мозку, зміцнення імунної системи та сповільнення старіння завдяки вмісту трав, мінералів, вітамінів та адаптогенів у їхньому складі, які запобігають шкідливому впливу стресу для організму.

Кейт Хадсон зазначає, що її продукція призначена для вирішення неприємностей з розумом і тілом. Вона додає, що саме це потрібно людям, які борються із такими проблемами, як COVID-19, і багато вітамінів важко отримувати зі звичайних продуктів чи завдяки сонцю і свіжому повітрю.

Акторка розповіла, що в інтерв’ю для різних видань її часто запитували, як їй вдається залишатися красивою, якими є її улюблені б’юті-засоби, як зробити так, аби шкіра завжди мала свіжий та сяючий вигляд. Відповідь Кейт завжди була однаковою: "Я знаю, що це нудно, але це все робота навиворіт". Тобто, щоб виглядати привабливою ззовні, потрібно працювати зі своїм організмом зсередини.

Я завжди була переконана, що краса й здоров’я починаються з того, як ми ставимося до тіла й чим його підживлюємо,

– додала Кейт Хадсон.

До запуску лінійку харчових домішок для здоров’я та красивої шкіри Кейт готувала 2 роки. Вона співпрацювала із дієтологами, аби обрати для складу продуктів необхідні трави та створити їх на 100% рослинній основі без вмісту синтетики, глютену та цукру. Також важливим фактором у підготовці продукції бренду Inbloom Кейт Хадсон визначила доступність: "З огляду на те, що здоровий спосіб життя залишається в тренді, то багато екопродуктів є дорогими. Я хотіла зробити харчування доступним та не надто складним".

Додамо, що Кейт Хадсон не лише є співзасновницею бренду Inbloom, але й його амбасадоркою.