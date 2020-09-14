Італійський бренд одягу Valentino, як і багато модних домів останнім часом, запускає лінійку косметики. Проте створення та презентація косметичної продукції відбувається у співпраці із найбільшою у світі компанії, яка спеціалізується на косметиці, L’Oreal.

На офіційній сторінці бренду Valentino з’явилася інформація про появу на світ власної косметичної лінії. Тепер Valentino Beauty має окремий акаунт в інстаграмі, на якому вже розповіли про продукцію та показали логотип майбутньої лінійки.

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Повідомивши про запуск б’юті-лінійки, представники бренду не розповіли про деталі косметичних продуктів, які будуть представлені в колекції. На інстаграм-сторінці Valentino Beauty підігрівають цікавість прихильників марки за допомогою коротких відео, до яких додають короткі описи на кшталт: "Краса, як цінність, відкрита для інтерпретації", "Краса, як мова", "Краса з оновленим визначенням".

Окрім власного інстаграм-профілю, для Valentino Beauty створили новий логотип.

Краса – це вибір, який робиться через любов. Любіть себе, свою унікальність, свою індивідуальність. Краса означає любов, а любов – це краса,

– саме так прокоментував запуск лінійки креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі.

Вислів став головним посланням косметичної колекції. Відомо, що одним із продуктів, які будуть в лінійці, є парфуми в елегантному скляному флаконі.

Нагадаємо, що Valentino і L’Oreal співпрацюють не вперше. Раніше вони вже випускали чоловічі та жіночі аромати, які користувалися популярністю у прихильників брендів.