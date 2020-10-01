Завдяки показу Dior під час Тижня моди в Парижі актуальності знову набуває макіяж очей, який був популярним у 00-х. Фешн-експерти зазначають, що цього року в моду повертаються вінтажні тренди з минулого. Креативний директор та візажист Dior Пітер Філіпс створив на повіках моделей стрілки, які стали головним акцентом у всьому макіяжі.

Моделі на показі Dior продемонстрували сміливий та зухвалий макіяж очей, який раніше не був властивий представникам бренду. InStyle назвав б’юті-тренд з 00-х, який повернувся в моду.

До теми: Синє "котяче око" та насичено-червоні губи: ідея для макіяжу від Ріанни

Тренд з минулого для макіяжу очей

Сміливе чорне обрамлення очей спеціальним олівцем чи підводкою було особливо актуальним в 90-х та 00-х. У 2020 тенденція повернулася. Раніше Dior відмовився від такого зухвалого макіяжу на моделях і обрав бік більш природної та простішої краси. Проте, напевно, Пітера Філіпса надихнула атмосфера саду Тюїрлі в Парижі.

Коли ви дивитесь на місце проведення, це чорна скринька з красивими вітражами, як у готичній церкві, соборі. Вітраж зробив художник-колажист, і макіяж очей схожий на один елемент із вітражного колажу. Ви берете око і оформлюєте його, як олово,

– ділиться враженнями Пітер.

Аби створити макіяж з минулого, Філіпс почав із використання тіней Dior 5 Couleurs Couture, щоб покрити повіки тонким шаром пігменту нейтрального кольору. Далі візажист брав Diorshow 24H Stylo 091 у чорному матовому кольорі і обрамляв око навколо сміливими стрілкам. Завершальним етапом у макіяжі очей стало нанесення туші для вій Diorshow Iconic Overcurl.

Експерт із макіяжу пояснює, що, відтворюючи цей тренд на повіках, не варто доповнювати мейк-ап яскравою помадою чи сильним контурингом обличчя. Шкіра та губи повинні мати природний вигляд. Зокрема, важливо, щоб товщина верхньої та нижньої стрілок на повіках була однаковою.