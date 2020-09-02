Кімора Лі Сіммонс є американською підприємницею, модельєром та телевізійною особою. Жінка започаткувала тенденцію, яка стала однією із ключових характеристик початку нульових. Вона створила бренд гламурного одягу Baby Phat, особливістю якого був акцент на сяйві. Через 20 років знаменитість вирішила доповнити бренд косметичною лінійкою.

Разом зі своїми доньками, Мін та Аокі, Кімора Лі Сіммонс запустила косметичну колекцію Baby Phat Beauty. На створення такої косметики її надихнула епоха 90-х та початку нульових, пише Allure.

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Основою б’юті-колекції є мерехтіння. Адже усі засоби матимуть саме сяючий ефект на шкірі. Таким чином Кімора Лі Сіммонс повернула тренд 1999 на мерехтіння шкіри у наші дні. Жінка зазначає, що хотіла, аби її косметика створювала чутливий та дитячий вигляд на шкірі кожної жінки.

Дебютним продуктом лінійки косметики є набір Shimmer Dreams, який є доступним у трьох версіях: Ethereal, Opulence та Divine, і коштує 45 доларів. Кожен із наборів складається з спрею для тіла з освітлювальним ефектом, лосьйону для тіла та сяючого блиску для губ. Головною їхньою відмінністю є аромат: Ethereal – це груша та бурштин, Opulence – квітковий з бергамотом та карамеллю, а Divine – цитрусова суміш з жасмином та ваніллю. Також різними є кольори блиску.

Кімора Лі Сіммонс розповіла, що коли вона запустила Baby Phat у 1999, то їй довелося важко виборювати своє місце у світі моди. Але їй це вдалося, залишаючись вірною своєму смаку та принципам, модельєр виховала ціле покоління, яке вчила любити їхнє тіло та відчувати себе сексуальними.

Створення бренду дало мені можливість переказати цю історію знову і знову новому поколінню – поколінню, яке я виховала. Запуск лінійки косметики дав мені відчуття, що це найдоречніший спосіб розповісти цю історію в сучасній інтерпретації,

– каже засновниця Baby Phat Beauty.

Варто додати, що частина доходів від продажу продукції Baby Phat Beauty буде передана організації Fair Fight, яка займається проведенням виборів та освітою виборців, заснована Стейсі Абрамс.