Американський емо-гурт My Chemical Romance був особливо популярним з 2001 по 2013 рік. У 2019 31 жовтня група відновила свою діяльність. Нещодавно стало відомо про колаборацію My Chemical Romance з косметичним брендом HipDot. Вони підготували лінійку косметика, яка передає головну символіку творчості гурту.

Група My Chemical Romance працювали над колекцією декоративної косметики з HipDot. На це учасників музичного гурту надихнув їхній найкращий альбом, повідомляє Allure.

Лінійка косметики від емо-гурту My Chemical Romance

My Chemical Romance презентували колекцію косметики, яку розробили разом з брендом HipDot. Творців надихнула обкладинка альбому емо-гурту "Three Cheers For Sweet Revenge" 2004 року. Придбати продукти з лімітованої лінійки можна з 10 грудня на офіційному сайті б’юті-бренду HipDot. Ціна косметичних товарів коливається від 12 до 24 доларів.

До складу лінійки косметики від My Chemical Romance і HipDot увійшли: двостороння рідка підводка для очей, пензель для тіней та палетка тіней, яка включає 9 відтінків, серед них темно-червоний, фіолетовий, сріблястий і чорний кольори. За допомогою тіней можна відтворити знаковий червоний макіяж очей, який любив Джерард Уей, а також експериментувати з іншими варіантами. На кожному продукті можна побачити червоний ретро-логотип. Паковання косметичних продуктів також виконане у кольорах, які були притаманні епосі емо – період піку популярності My Chemical Romance.