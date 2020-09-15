Нігтям інколи потрібно відпочивати від щільного покриття гель-лаком. Окрім того, що вони хочуть "подихати", для перерви від манікюру існують вагоміші причини. Дерматологиня та нейл-експерт із Нью-Йорку Дана Стерн назвала 5 ознак, коли варто припинити фарбувати нігті на деякий час, і розповіла, як за ними доглядати під час цього.

Перерву від носіння гель-лаку варто робити не лише тоді, коли ви помічаєте, що на нігтях з’являється нездоровий жовтий відтінок, а й за інших причин. Дана Стерн поділилася ними з Allure.

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Ознаки, що нігтям потрібно відпочити від гель-лаку

Поява грануляції кератину (шорсткі та білі плями на поверхні нігтя).

Лущення нігтьової пластини.

Гряди та розщеплення на нігтях.

Зміна кольору.

Зневоднена кутикула.



Коли нігтям потрібно відпочити від гель-лаку / Фото Unsplash

Такі проблеми виникають не лише через тривале носіння гель-лаку на нігтях, а й також їх можуть викликати неправильна підготовка до манікюру та чистка.

Якщо електричну пилку або надто абразивні буфери використовують для полірування поверхні нігтя, то вони можуть витіснити поверхневі оніхоцити – нігтьові клітини, які складаються з кератинів. Це може призвести до лущення, розщеплення та загальних нерівностей на нігтьовій пластині,

– розповіла експерт у темі нігтів Дана Стерн.

Цього можна уникнути, якщо відповідально підходити до вибору майстра з манікюру. Важливо, щоб він обережно робив чистку нігтів та надмірно не шліфував їх: вас не повинно нічого пекти під час процедури та ви не маєте відчувати болю.

Нейл-експерти рекомендують ніколи не здирати гель-лак. Таким чином ви зможете дуже пошкодити поверхню ваших нігтів. Навіть ненавмисне ушкодження нігтя викликає грануляцію кератину.

Якщо ви помітили на нігтях будь-яку із 5 ознак, то вам варто зробити перерву між манікюром, допоки не усуните проблему. Якщо нігтьова поверхня пошкоджена механічним або хімічним способом, то відновлення може тривати довше.



Як мати здорові нігті / Фото Unsplash

Як правильно доглядати за нігтями між процедурами манікюру