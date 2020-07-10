За кожним типом шкіри потрібен спеціальний догляд. Побутує поширена думка, що для жирної шкіри не можна використовувати зволожувальні засоби, бо вони сприяють ще більшому виділенню олій. Проте в експерта з цього питання трішки інша думка.

Жирну шкіра можна визначити за неприродним блиском на обличчі. Шкіра стає жирною через неправильний догляд, погане харчування чи просто вам генетично передався такий тип. Також більшість жінок вважають, що зволожувальні засоби сприяють появі жирного блиску на їхньому обличчі. Stylist запитав, чи це справді так, у доктора Джасхарена Мідхи, який спеціалізується на дослідженні шкіри.

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Чи потрібно користуватися зволожувальним кремом, якщо у вас жирна шкіра

Експерт Мідха каже, що надлишок олій в дермі може бути спровокований безліччю причин. Серед них також: підвищена температура тіла, гормональні зміни, дієта. Проте зволожувальний крем важливо використовувати для усіх типів шкіри. Доктор наголошує, що, купуючи зволожувальний крем, звертайте увагу чи він призначений для жирної шкіри або схильної до вугрів. Якщо так, то тоді можете придбати. Зокрема, крем повинен мати легку консистенцію, аби не забивати пори.



У жирної шкіри багато особливостей / Фото Pexels

Що буде з жирною шкірою, якщо її не зволожувати

Відсутність необхідного зволоження для шкіри робитиме її ще більш жирною. Або можливий протилежний ефект: шкіра пересохне. Такі зовнішні фактори, як холод, гаряча вода, шкідливі продукти, порушують цілісність верхнього шару шкіри. Таким чином він зруйнується і не служитиме більше захисним бар’єром. Як наслідок: прориви, пошкоджена шкіра та передчасне старіння.

Який найпоширеніший міф щодо жирної шкіри

Важливо не плутати провокування більшої жирності шкіри із її гідратацією,

– зазначає доктор Мідха.

Тобто, ви повинні використовувати зволожувальні засоби, які дають шкірі гідратацію, збагачуючи її водою. Якщо у вас активно працюють сальні залози та є надлишок олії у шкірі, то це ще не означає, що вона містить достатню кількість води.