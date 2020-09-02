Чоловічим манікюром вже нікого не здивуєш. Адже доглянуті та естетично привабливі руки й нігті в моді як для жінок, так і для протилежної статі. Таким чином чоловік, який дбає про свою зовнішність, може вдало доповнити образ оригінальним нейл-дизайном. А для тих, хто не готовий наважитися на такі експерименти, оптимальним рішенням буде покриття нігтів прозорим лаком.

Створення манікюру для чоловіків є таким ж важливим, як й інші косметологічні процедури. Під час цього процесу нейл-майстер не лише фарбує ваші нігті, а й пом’якшує шкіру, видаляє суху кутикулу, вирівнює нігтьову пластину та робить акуратну форму. 24 канал ділиться добіркою варіантів чоловічого манікюру.

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Який манікюр зробити чоловіку

Манікюр потрібен тим чоловікам, які регулярно ходять на ділові зустрічі, побачення чи просто люблять мати охайний та доглянутий вигляд своїх рук і нігтів. В індустрії краси вже давно спростували стереотип, що б’юті-послуги не для чоловіків. Тепер вони не лише приходять на манікюр, щоб їм зробити чистку нігтів та покрили їх прозорим лаком, але й експериментують із мінімалістичним нейл-дизайном.

Ідеї для чоловічого манікюру / Фото Instagram