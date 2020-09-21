Процедуру ламінування брів ще називають довготривалою укладкою. Останнім часом вона особливо користується популярністю серед жінок. Ламінування допомагає фіксувати волосини брів надовго та додає їм об'єму. Аби отримати такий ефект, майстер наносить на брови спеціальну сироватку.

Ламінування брів – універсальна процедура, яка складається з двох етапів: догляду та фарбування. Новий канал поділився деталями проведення довготривалої укладки.

Читайте також: Які продукти шкодять шкірі та чому

Що таке ламінування брів

Під час процедури ламінування брів майстер наносить на них спеціальний продукт. Це сироватка, яка потовщує волосини і фіксує їх належним чином на тривалий період. Зазвичай брови зберігаються в одному положенні, у якому їх зачесали, на 1-2 місяці. Експерти у цій справі наголошують, що довготривала укладка брів підійде навіть для власниць дуже тонких волосин. Таким чином ви зможете покращити їхній стан.

Протягом години майстер працювати із вашими бровами, використовуючи сироватку. До її складу входять мінерали, колаген, протеїни шовку, вітаміни та ефірні олії. Ці корисні інгредієнти сприяють здоров’ю волосин та роблять їх зволоженими, створюють природний блиск.

Вартість на процедуру ламінування брів у салонах краси коливається від 500 до 1500 гривень.



Особливості проведення процедури ламінування брів / Фото Pexels

Чи варто робити ламінування брів

Більшість жінок, які спробували на собі довготривалу укладку брів, діляться позитивними відгуками у соцмережах. Вони розповідають, що результат від процедури є: ламіновані волосини товщають і стають м’якшими, пігмент після фарбування тримається довго і щодня не потрібно зачісувати брови.

Проте перед ламінуванням брів варто дізнатися, що, коли ефект зникне, то волосини виглядатимуть "плоскими та прилизаними". Хоча через це брови візуально здаватимуться ширшими, вони не матимуть об’єму і природного вигляду. Насамперед зрозумійте, чи личитиме такий варіант вашій формі обличчя.

Зокрема, ламінування надає бровам охайності та фіксує їх, але за допомогою процедури ви не зможете кардинально змінити форму брів.



Як мати ідеальні брови / Фото Unsplash

Коли не можна робити ламінування брів