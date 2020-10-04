34-річна українська співачка Alyosha після народження третьої дитини вирішила кардинально змінити імідж. Жінка трансформувала свій карамельно-білявий відтінок волосся на яскравий трендовий колір. Таким чином Alyosha додала теплих барв у свої осінні будні.

Співачка Alyosha опублікувала на своїй інстаграм-сторінці знімки із новим кольором волосся. Шанувальники зірки відреагували неоднозначно на таке перевтілення та навіть порівняли її образ з іміджем іншої відомої української співачки.

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Артистка поділилася зі своїми шанувальниками світлинами, на яких можна добре розгледіти її зміну іміджу: гарячий рудий відтінок волосся.

Сьогоднішній дощ наче змиває літо. Але сонце треба носити з собою,

– додала опис до фотографії Alyosha.

Дружина соліста відомого гурту "Антитіла" Тараса Тополі на двох знімках із вирівняним волоссям та модним осіннім відтінком, а на іншому Alyosha зробила легкі локони, передні вкорочені пасма волосся вдало обрамляють обличчя жінки.

Підписники знаменитості порівняли її новий колір волосся із образом відомої української співачки Світлани Тарабарової, яка також нещодавно народила донечку. Частина шанувальників висловили захоплення змінами Альоші у коментарях до фото: "Яка Ви чарівна! Аж тепліше стало". А інші написали, що зірці варто повернутися до білявого відтінку: "З блондом молодше, яскравіше! Такий колір треба носити, якщо хочеш загубитися в натовпі".

Незважаючи на поради та коментарі підписників, щасливе обличчя співачки говорить про те, що вона оновленою зачіскою задоволена.