Дехто вважає, що найважче почати працювати у сфері краси. Проте досягти справжнього успіху також непросто. Більшість візажистів-початківців роблять схожі помилки, які негативно впливають на якість їхньої роботи. Їх назвав Ігор Ігнатенко – майстер макіяжу та викладач у б’юті-ательє Structura.

Майстер макіяжу Ігор Ігнатенко наголошує, що на початку творчого шляху кожного візажиста зустріне чимало невдалих стрілок, неправильно підібраних відтінків помад і неідеально розтушованих smoky eyes, але тут допоможе практичний досвід. Експерт розповів для Vogue, які помилки можуть призвести візажиста-початківця до втрати клієнта чи навіть місця роботи. Дізнайтеся: Чому макіяж очей виглядає неестетично: 5 помилок при нанесенні туші та тіней Типові помилки візажистів-початківців, яких не варто робити Одна техніка для всіх. Кожен клієнт є індивідуальним. Тому не потрібно для всіх використовувати одну й ту ж техніку створення макіяжу, бо вона вдається вам найкраще або є трендовою. Завдання макіяжу – за допомогою косметики підкреслити переваги та приховати недоліки обличчя, які в кожного різні, а не зробити наче воскову застиглу лицьову маску.

Кожен клієнт є індивідуальним. Тому не потрібно для всіх використовувати одну й ту ж техніку створення макіяжу, бо вона вдається вам найкраще або є трендовою. Завдання макіяжу – за допомогою косметики підкреслити переваги та приховати недоліки обличчя, які в кожного різні, а не зробити наче воскову застиглу лицьову маску. Мільйон відтінків. Правильно підібраний, відтінок тональної основи – запорука професійного вдалого макіяжу. Адже невідповідний тон зіпсує ефект навіть від ідеального макіяжу очей і гарної помади.

Майстер макіяжу Ігор Ігнатенко / Фото Instagram / @ignatmakeup Все й одразу. Багато початківців у роботі з макіяжем намагаються в одному образі продемонструвати всі свої знання й навички: контуринг, яскраві ідеальні стрілки, ефект вологості, матовість шкіри та інших. "Варто дотримуватися правила: найкраще – ворог гарного", – рекомендує експерт у темі макіяжу Ігор Ігнатенко.

Багато початківців у роботі з макіяжем намагаються в одному образі продемонструвати всі свої знання й навички: контуринг, яскраві ідеальні стрілки, ефект вологості, матовість шкіри та інших. "Варто дотримуватися правила: найкраще – ворог гарного", – рекомендує експерт у темі макіяжу Ігор Ігнатенко. Економія. Професійний візажист не може заощаджувати на продуктах та інструментах, які необхідні йому для роботи. Шкіра обличчя є дуже чутливою до неякісних матеріалів. Ігор Ігнатенко каже: "Рекомендації некомпетентних консультантів у крамниці, блогерів-самоуків, неякісні засоби із сайтів із сумнівною репутацією можуть обернутися проблемами для клієнта". Якщо у вас є сумніви щодо того чи варто придбати певний засіб, то проконсультуйтеся з досвідченим майстром.

Робота Ігора Ігнатенка / Фото Instagram / @ignatmakeup Ігнорування гігієни. У візажиста завжди повинні бути чисті інструменти. Клієнти звертають особливу увагу на чистоту вашого робочого місця й пензлів, які ви застосовуєте для створення макіяжу. Професійний майстер мейк-апу Ігор наголошує: "Візажистам з низькими стандартами робочої гігієни – не місце в професії". Вам також буде цікаво дізнатися, як намалювати культові стрілки на повіках.