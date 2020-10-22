Інколи помада на вітрині косметичної крамниці може виглядати дуже привабливо, але на губах не підкреслювати вашої краси. Тому вибір правильного кольору помади, який личитиме вашому типу зовнішності, є відповідальним процесом, під час якого потрібно дотримуватися кількох правил.