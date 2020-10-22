Помада за типом зовнішності: як обрати свій колір
Інколи помада на вітрині косметичної крамниці може виглядати дуже привабливо, але на губах не підкреслювати вашої краси. Тому вибір правильного кольору помади, який личитиме вашому типу зовнішності, є відповідальним процесом, під час якого потрібно дотримуватися кількох правил.
Вибираючи помаду, варто орієнтуватися на свій тип зовнішності та тон шкіри. Harper's Bazaar розповів, як не помилитися із кольором помади.
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Як правильно вибрати колір помади
- Жінкам із білявим відтінком волосся та світлою шкірою підійдуть засоби для макіяжу губ з блакитним пігментом. Вам варто пригледітися до різних варіацій ягідних відтінків та до класичного червоного кольору.
- Щодо нейтральних відтінків помади. Вони личать усім: рожеві, рожево-бежеві, колір попелястої троянди та інші. Проте варто бути обережною, адже такі помади можуть зробити вас візуально блідою або навіть додати обличчю хворобливого вигляду. Тому слід обирати помади нейтральних відтінків на тон темніші, ніж шкіра губ.
- Володаркам оливкової чи сяючої медово-золотистої шкіри слід звернути увагу на помади у теплих відтінках. Найбільш вдалим вибором будуть продукти з цієї кольорової гами: коралові, червоно-помаранчеві, лососеві, теракотові, томатні чи багряні. Вам також личитимуть помади у бежевих відтінках. Проте важливо, аби вони не зливалися із кольором шкіри губ. Тому придбайте помаду із насиченим пігментом та щільним покриттям.
- Насичено-червоні чи глибокі темні відтінки, такі як винний, бордовий, баклажановий чи сливовий, підійдуть жінкам зі смуглою шкірою або темною від природи. А також на такому тоні шкіри гармонійно виглядатимуть темні нюдові помади із шоколадним, коричневим з червоним чи фіолетовим пігментом.
- Аби було легко визначити відтінок, який підкреслить переваги ваших губ, подивіться, якого кольору вени на вашому зап’ясті. Якщо у них блакитний відтінок, то ваші помади повинні мати холодний пігмент, зелений – личитимуть кольори з теплої кольорової гами. Якщо ви помітили, що вени поєднують обидва відтінки, то вам пощастило. Адже такому тону підійдуть холодні та теплі відтінки засобів для макіяжу губ.
- Жінкам із тонкими губами варто утриматися від використання темних відтінків та матових помад. Аби візуально додати об’єму губам, наносіть глянцеві блиски з шимерними частинками. Також не нехтуйте олівцем, щоб окреслити контур губ. Скористайтеся ще таким лайфхаком: нанесіть хайлайтер на "пташку" губ та по центрі, таким чином губки виглядатимуть пухкими та виразними.
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