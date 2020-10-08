42-річна американська акторка Тіа Маурі не соромиться ділитися зі своїми підписниками в інстаграмі, яких 8 мільйонів, знімками із реального життя. Зокрема, зірка закликає їх любити свою природну красу та не комплексувати певними недоліками в зовнішності.

Тіа Маурі в інстаграмі опублікувала домашнє селфі, на якому вона сидить на ліжку зовсім без макіяжу, демонструючи натуральну текстуру свого волосся, пише Allure.

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Акторка після свого успіху в кар’єрі почала займатися вихованням двох дітей та навіть створила власний бренд продукції для здоров’я Anser. Своїм шанувальникам вона показує на власному прикладі, як потрібно любити себе та свою зовнішність.

Тіа Маурі поділилася максимально природним знімком. Зовсім не комплексуючи, зірка показалася без макіяжу та описала любов до свого сивого волосся. Вона додала хештег: "Натуральне волосся". Її локони структури афро. Можна лише уявити скільки часу витрачає Тіа, аби їх випрямити.

Нагадаємо, що це фото є своєрідним звітом, як росте сиве волосся акторки. Адже на початку квітня вона зробила знімок та опублікувала його в мережі, де сивину видно лише на коренях волосся знаменитості. Тепер сивого волосся значно більше. Проте шанувальники підтримали Тіу. Вони одноголосно зазначили: "Сивина – це не ознака старості, це означає, що Тіа просто має багато мудрості".