Покроковий догляд за шкірою обличчя: косметолог Меган Маркл про таємниці краси герцогині
Шотландська косметологиня Нікола Джос, послугами якої користуються такі відомі жінки, як Меган Маркл, Дженніфер Лопес та Кейт Мосс, розповіла, як її клієнткам вдається зберігати ідеальний стан шкіри та її сяючий вигляд. Нікола кожній із них підбирає індивідуальну б`юті-рутину, але у ній є декілька спільних кроків.
Популярна у Голлівуді косметологиня може похвалитися чудовим станом шкіри своїх клієнток. Elle розповів їхні таємниці догляду за обличчям.
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Покроковий догляд за шкірою обличчя
- Масаж обличчя перед нанесенням макіяжу. Косметологиня Меган Маркл зазначає, що герцогиня, перш ніж перейти до створення макіяжу, масажує шкіру, аби зняти набряки, підтягнути контур, додати об’єму м’язовій тканині, а також натискання на правильні рельєфні точки на обличчі може сприяти зниженню напруги.
- Очищення шкіри зранку за допомогою спеціальної олії. Щоб активізувати м’язи та відкрити пори, масажними рухами наносіть олію на обличчя. Потім Меган Маркл може скористатися антивіковою сироваткою або лише денним кремом.
- Подвійне вечірнє очищення. Герцогиня робить його за допомогою тоніка. Спочатку видаляє залишки макіяжу та інші забруднення, а інше для підтримки балансу pH (показник вологи в організмі). Опісля Нікола рекомендує наносити антивікову сироватку знову на користуватися зволожувальним кремом з активними інгредієнтами.
- Вечірній масаж обличчя. Саме масаж є таємницею пружної та гладенької шкіри, бо він стимулює кровообіг. Нанесіть на обличчя спеціальну олію, ляжте на диван та масажуйте шкіру протягом 3-4 хвилин. Аби робити це правильно та ефективно, починайте рухатися двома пальцями від підборіддя до зовнішнього краю щелепи 12 разів, потім швидко натисніть на перенісся вказівними пальцями та повільно масажуйте шкіру вздовж лінії росту брів. Легкими натисками подушечками пальців продовжуйте масаж навколо очей. Щоб повністю зняти напругу, розминайте шию, ділянку декольте та плечі. Робіть короткотривалі перерви у процесі.
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