Шотландська косметологиня Нікола Джос, послугами якої користуються такі відомі жінки, як Меган Маркл, Дженніфер Лопес та Кейт Мосс, розповіла, як її клієнткам вдається зберігати ідеальний стан шкіри та її сяючий вигляд. Нікола кожній із них підбирає індивідуальну б`юті-рутину, але у ній є декілька спільних кроків.