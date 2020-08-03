Доглядати за шкірою обличчя потрібно регулярно. Коли ви не можете записатися на професійну процедуру до косметолога, можна спробувати повторити декілька б’юті-кроків вдома, які матимуть ідентичну ефективність. Для цього варто скористатися порадами спеціалістів.

Відтворити справжній спа-догляд за шкірою обличчя в домашніх умовах допоможуть підказки естетиків, якими вони поділилися з Allure. Можливо, ви не зможете створити у ванній кімнаті атмосферу, як у салоні краси, але зробити свою шкіру більш гладкою і м’якою вам вдасться. Читайте також: Кожна жінка може виглядати, як перша леді: секрети краси Жаклін Кеннеді Покроковий догляд за шкірою обличчя Почніть із подвійного очищення. Першим кроком спа-догляду має бути очищення обличчя. Таким чином ви позбудетеся усіх залишків бруду та косметики на шкірі і зможете почати "з чистої палітри". Естетик Джорджія Луїза рекомендує починати очищення обличчя із спеціального засобу на масляній основі, щоб зняти макіяж, видалити ороговілі частини шкіри, зберігаючи ліпідний бар’єр неушкодженим. Другим етапом повинно стати використання миючого засобу на основі піни або крему, який подбає про очищення пор.

Першим кроком спа-догляду має бути очищення обличчя. Таким чином ви позбудетеся усіх залишків бруду та косметики на шкірі і зможете почати "з чистої палітри". Естетик Джорджія Луїза рекомендує починати очищення обличчя із спеціального засобу на масляній основі, щоб зняти макіяж, видалити ороговілі частини шкіри, зберігаючи ліпідний бар’єр неушкодженим. Другим етапом повинно стати використання миючого засобу на основі піни або крему, який подбає про очищення пор. Відлущування. Одразу після очищення необхідно відшарувати верхній шар мертвих клітин шкіри та зайвих олій на ній. Таким чином усі інгредієнти, які ви наноситимете потім, краще проникатимуть в дерму та принесуть їй максимум користі. Опираючись на власні вподобання та потреби шкіри, обирайте природний або хімічний ексфоліант. На цьому етапі важливо не перестаратися, бо надмірне відлущення провокує пошкодження захисного ліпідного бар’єру шкіри.

Як доглядати за шкірою вдома / Фото Pexels Маска. Тут слід звернути увагу на поточні проблеми вашої шкіри. Наприклад, якщо ви помічаєте, що вона жирна та схильна до прищів, то наносіть маску на основі глини або ту, яка містить вітамін C. Якщо вас турбує сухість шкіри, то варто застосовувати маски, які призначені для гідратації та у своєму складі мають гіалуронову кислоту та вітамін B5. Фахівець Джоанна Варгас для згладжування зморшок рекомендує використовувати таку маску для обличчя, яка сформована з пептидів та антиоксидантів. Головною функцією масок є лікування проблем зі шкірою обличчя.

Тут слід звернути увагу на поточні проблеми вашої шкіри. Наприклад, якщо ви помічаєте, що вона жирна та схильна до прищів, то наносіть маску на основі глини або ту, яка містить вітамін C. Якщо вас турбує сухість шкіри, то варто застосовувати маски, які призначені для гідратації та у своєму складі мають гіалуронову кислоту та вітамін B5. Фахівець Джоанна Варгас для згладжування зморшок рекомендує використовувати таку маску для обличчя, яка сформована з пептидів та антиоксидантів. Головною функцією масок є лікування проблем зі шкірою обличчя. Пар. Для цього потрібно наповнити посудину гарячою водою і розташувати обличчя над нею. Важливо, що випаровування не було надто гарячим, щоб не спричинити опіки. Тоді розташуйте рушник над головою і зафіксуйте її ненадовго. Таким чином на шкірі відкриються пори і вона стане м’якшою. Аби підсилити ефект, додайте до води шматочки апельсину, лимону, інших цитрусових та краплі ефірних олій.

Для цього потрібно наповнити посудину гарячою водою і розташувати обличчя над нею. Важливо, що випаровування не було надто гарячим, щоб не спричинити опіки. Тоді розташуйте рушник над головою і зафіксуйте її ненадовго. Таким чином на шкірі відкриються пори і вона стане м’якшою. Аби підсилити ефект, додайте до води шматочки апельсину, лимону, інших цитрусових та краплі ефірних олій. Зволоження і масажування. Завершуватиме комплекс процедур, корисних для шкіри, таке поєднання: нанесення зволожувальних засобів та масаж обличчя. Зірковий естет Вікі Морав, що це саме час для улюблених сироваток та зволожувальних кремів, метою яких є гідратація шкіри обличчя. Згодом починайте робити масаж, щоб посилити кровообіг та лімфатичний дренаж. Джорджія Луїза рекомендує починати його з підборіддя і обережно гладити, рухаючись вгору. Вам допоможуть ваші пальці або спеціальний валик.

Професійний догляд за шкірою обличчя вдома / Фото Pexels Також підчас домашнього спа-догляду не забувайте створювати відповідну атмосферу, яка допоможе вам розслабитися та отримати задоволення: запаліть ароматичні свічки, включіть музику, скористайтеся дифузором для ефірних олій. Важливо запам’ятати: існують деякі кроки у догляді за шкіро, які може повторити лише професіонал. Тому краще не робити таких маніпуляцій зі своїм обличчям, які потім можуть привести до появи рубців та запалення. Це стосується видалення певних прищів та боротьби з іншими недоліками. Зокрема, вдома краще не використовувати певні пристрої, які передбачають лікування шкіри світлодіодами чи мікрострумом.