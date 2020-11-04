Allure – це видання, версії якого існують і форматі друкованого щомісячного журналу та онлайн. Матеріали Allure сконцентровані на красі, моді та жіночому здоров’ї. Нещодавно редакторка журналу та б’юті-директорка вирішили навчити своїх читачів розбиратися у "баночках", тому створили подкаст, якому розповідають про зв’язок індустрії краси і науки.

У подкасті Allure споживачі косметичної продукції зможуть дізнатися, як світ краси пов’язаний з наукою та чому наукові знання допомагають вирішити різні б’юті-проблеми і обрати правильний продукт для догляду чи макіяжу, повідомляє Wonderzine.

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Подкаст про красу

Корисний контент у форматі подкастів стає дедалі популярнішим. Тому головна редакторка б’юті-видання Allure Мішель Лі та б’юті-директорка Дженні Бейлі вирішили розповідати про зв’язок індустрій краси і науки, ділитися порадами щодо догляду за собою у новому подкасті The Science of Beauty.

Жінки почали із косметологічних азів. Вже вийшло 3 епізоди подкасту, у яких експертки із питань краси пояснили все про санскрін, пори, гіперпігментацію та поділились іншими корисними знаннями.

Метою подкасту є донесення до споживачів косметичної продукції відповідей на запитання на кшталт: "чому потрібно і як розуміти склад косметики", " як підібрати правильний догляд за собою, і зрозуміти, які "баночки" потрібні саме вам". Аби подкаст був інформативнішим ведучі запрошують до співавторства дерматологів, пластичних хірургів та експертів з питань кліматичних зон.

Для когось може бути недоліком те, що подкаст доступний для прослуховування лише англійською мовою. Можливо, згодом з’явиться переклад й на інші мови. Може ознайомитися із новим контентом за посиланням.