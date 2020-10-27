Англійська супермодель, ангел Victoria's Secret, Розі Гантінгтон-Вайтлі відома своєю фірмовою укладкою у стилі пляжних локонів. Аби її повторити, вам знадобляться певні спеціальні засоби. Модель розповіла про них та показала процес створення укладки на відео.

Розі Гантінгтон-Вайтлі заворожує шанувальників своєю красою. Вона часто ділиться власними б’юті-таємницями на своєму ютуб-каналі, де у неї понад 200 тисяч підписників. Cosmopolitan поділився відео, на якому зірка показала, як робить свої фірмові пляжні локони.

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Як зробити пляжні локони на волоссі

Для того, щоб створити легку, природну та одночасно сексуальну укладку у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі, знадобляться спеціальні щипці для накручування волосся, спрей для потовщення волосся і термозахисту, спрей для текстурування та прикореневого об’єму, який варто використовувати в кінці процесу формування укладки, сухий шампунь для об’єму волосся та ароматна димка для миттєвого об’єму.

Дивіться відео з покроковою інструкцією, як зробити такі пляжні локони, як в Розі Гантінгтон-Вайтлі:

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