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Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
3 липня , 17:04 Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
Лідія Цюпера
Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
16 червня , 18:43 Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
Лідія Цюпера
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Ріанна запускає Fenty Skin: що відомо про нову лінійку доглядової косметики
12:47, сьогодні Ріанна запускає Fenty Skin: що відомо про нову лінійку доглядової косметики
Що потрібно знати перед тим, як йти до перукаря: трендові зачіски 2020
20:29, 16 липня Що потрібно знати перед тим, як йти до перукаря: трендові зачіски 2020
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Захисні маски – красі не завада: як підкреслити очі за допомогою макіяжу
19:07, 16 липня Захисні маски – красі не завада: як підкреслити очі за допомогою макіяжу
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