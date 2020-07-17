Мастхевом сучасної жінки повинні бути доглянуті руки. Адже за їхнім виглядом можна дізнатися про те, наскільки вона є охайною, чи дбає про свою зовнішність та навіть визначити приблизний вік. Тому поради для догляду за шкірою рук знадобляться кожній.

До 30 років зазвичай проблем зі шкірою рук не виникає. Проте, якщо не доглядати за нею належним чином, то всі дефекти з’являтимуться згодом. Cosmopolitan поділився порадами, які допоможуть завжди мати ніжні та доглянуті руки. Варто знати: Як зробити шкіру обличчя матовою: поради корейського та американського дерматологів Як правильно доглядати за руками Відмовтеся від надмірного миття рук. Насправді миття рук є базовим етапом у догляді за ними. Проте надто часто мити руки з використанням звичайного мила може бути шкідливим для шкіри. Бо мило сушить її та видаляє усі натуральні олії, які підтримують шкіру зволоженою. Придбайте спеціальний засіб для миття рук, який містить зволожувальні добавки та вітаміни. Також після кожного миття не забувайте наносити улюблений крем для рук.

Насправді миття рук є базовим етапом у догляді за ними. Проте надто часто мити руки з використанням звичайного мила може бути шкідливим для шкіри. Бо мило сушить її та видаляє усі натуральні олії, які підтримують шкіру зволоженою. Придбайте спеціальний засіб для миття рук, який містить зволожувальні добавки та вітаміни. Також після кожного миття не забувайте наносити улюблений крем для рук. Зволожуйте. Шкірі рук не так пощастило, як шкірі обличчя, бо у неї в 10 разів мене сальних залоз. Руки дуже сприятливі до чинників, які сприяють їхній сухості та втраті еластичності. Аби уникнути цього, слід правильно вибрати крем для рук. Звертайте увагу на те, що у його складі були антиоксиданти, ретинол, екстракти рослин і косметичні олії. Також, якщо у вас є особливі потреби, наприклад, шкіра рук недостатньо зволожена та еластична, то у кремі обов’язково повинна бути гіалуронова кислота, для сухої і пошкодженої шкіри потрібні алантоїн, пантенол і гліцерин.

Домашній догляд за шкірою рук / Фото Unsplash Поєднуйте пілінг та маски. Завдяки такому тандему можна зберегти пружність та м’якість шкіри рук на довгий період. Навчіться робити ці процедури в домашніх умовах самостійно, аби регулярно їх повторювати. Експерти рекомендують користуватися скрабами із фруктовими кислотами та дрібними абразивними частинками. Маску слід робити після пілінгу. Вона повинна зволожувати та живити шкіру. Тому спробуйте саморобні вітамінні маски та обгортання або придбайте вже готові у косметичному магазині із вмістом колагену, протеїну і мінералів.

Завдяки такому тандему можна зберегти пружність та м’якість шкіри рук на довгий період. Навчіться робити ці процедури в домашніх умовах самостійно, аби регулярно їх повторювати. Експерти рекомендують користуватися скрабами із фруктовими кислотами та дрібними абразивними частинками. Маску слід робити після пілінгу. Вона повинна зволожувати та живити шкіру. Тому спробуйте саморобні вітамінні маски та обгортання або придбайте вже готові у косметичному магазині із вмістом колагену, протеїну і мінералів. Боріться з пігментацією. Аби запобігти появі пігментних плям, потрібно користуватися кремом для рук із SPF-захистом. Проте зазвичай руки – це найбільш незахищена ділянка шкіри, які піддається шкідливому впливу ультрафіолетових променів. Якщо у вас з’явилася пігментація на руках, то користуйтеся сироватками і кремами із вітаміном C, ефірними цитрусовими оліями та екстрактами таких рослин, як маргаритки та петрушка.

Особливості догляду за шкірою рук / Фото Pexels Тонізуйте. Шкірі рук властиво із віком втрачати тонус та еластичність. Відновити її попередній стан допоможуть спеціальні ванночки. Їх слід робити 1-3 рази в тиждень. Із тріщинами та іншими пошкодженнями на шкірі рук ефективно впорається ванночка із настояного відвару ромашки. А відвар дубової кори корисний, коли ваші руки турбують запалення, висипання чи подряпини. Проти потовиділення дієвою буде ванночка з морської солі. Також, якщо ви хочете тривалішої молодості рук, зміцнити шкірний покрив та тонізувати шкіру рук, то експериментуйте із настоянкою календули.

Шкірі рук властиво із віком втрачати тонус та еластичність. Відновити її попередній стан допоможуть спеціальні ванночки. Їх слід робити 1-3 рази в тиждень. Із тріщинами та іншими пошкодженнями на шкірі рук ефективно впорається ванночка із настояного відвару ромашки. А відвар дубової кори корисний, коли ваші руки турбують запалення, висипання чи подряпини. Проти потовиділення дієвою буде ванночка з морської солі. Також, якщо ви хочете тривалішої молодості рук, зміцнити шкірний покрив та тонізувати шкіру рук, то експериментуйте із настоянкою календули. Не забувайте про стильний манікюр. На стан нігтів також впливають вікові зміни організму та зовнішні чинники. Аби ваші руки були повноцінно доглянутими, то підлікуйте нігті за допомогою базового покриття з кальцієм, протеїнами шовку, мінералами та мікроелементами. А потім обов’язково зробіть акуратний та модний манікюр.