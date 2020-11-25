За допомогою професійного пілінгу фруктовими кислотами можна частково прибрати зморшки з обличчя, висвітлити пігментні плями, очистити закупорені пори. Попри те, що хімічний пілінг дієвий, існують певні протипоказання щодо його застосування, а також варто дізнатися, як правильно і безпечно провести процедуру самостійно в домашніх умовах.

Лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук розповіла для ТСН детально про принцип дії пілінгу фруктовими кислотами, поділилася застереженнями щодо його проведення та дала корисні поради, які допоможуть зробити корисний пілінг вдома.

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Як працює пілінг фруктовими кислотами

Хімічний пілінг є актуальною косметичною процедурою, коли погодні умови та інші зовнішні фактори негативно впливають на шкіру. Пілінг фруктовими кислотами проводять, якщо потрібно очистити верхній шар шкіри від ороговілих клітин. Для цього використовують AHA-кислоти. Серед них: винна кислота, яблучна, молочна, лимонна, мигдальна, гліколева. Зокрема AHA-кислоти можна знайти в соках ананасу, ківі чи папаї.

Після нанесення на шкіру обличчя фруктові кислоти діють так: розщеплюють кератиноцити – основні клітини шкіри, тому вони легко і безболісно видаляються. Процедура сприяє працездатності нових клітин. Це потрібно, тому що молоді кератиноцити виробляють натуральні речовини (NMF), які сприяють зволоженню шкіри природним шляхом.



Що таке кислотний пілінг / Фото Unsplash

Які ще функції виконує пілінг фруктовими кислотами

Сприяє активному синтезу колагену та глікозаміногліканів.

Звільнює закупорені пори від бруду та очищує протоки сальних залоз.

Балансує рівень ліпідів.

Допомагає шкірі інтенсивніше вбирати корисні інгредієнти крему чи сироватки.

Активізує регенерацію клітин.

Допомагає шкірі утворити сильніший захисний бар’єр.

Вирівнює рельєф шкірної поверхні.

Бореться з гіперпігментацію.

Пом’якшує шкіру.

Чи можна робити пілінг фруктовими кислотами вдома

Косметологиня Ганна Кравчук каже, що вдома можна робити лише поверхневий пілінг. Щоб повторити процедуру, вам потрібно на суху або вологу шкіру нанести спеціальну есенцію чи гель, а через декілька хвилин змити залишки теплою водою. Замінити спеціальний засіб можна соком або м’якоттю ківі. Завдяки цій процедурі ви зможете позбутися ороговілих лусочок на обличчі, пом’якшити шкіру та вирівняти тон.

Однак професійна процедура в косметолога триває 30 хвилин, і складається з 3 етапів: поверхневий, серединний і глибокий пілінг. Особливо популярним є комбінований пілінг Джесснера, коли для проведення процедури спеціаліст використовує кілька кислот. Такий пілінг є глибшим та ефективнішим, ніж домашній.

Професійний пілінг можна робити 2-3 рази на рік. Лікар повинен підібрати вам спеціальний пілінг, який призначений для боротьби з індивідуальними проблемами вашої шкіри: зморшки, акне чи постакне, купероз та інші. А відлущувати мертві клітини шкіри вдома варто регулярно 1 раз на тиждень. Пощипування і поколювання може мати місце після нанесення продукту для проведення кислотного пілінгу. Проте, якщо є відчуття горіння і надмірний свербіж, то негайно змийте суміш з обличчя за допомогою прохолодної води.



Особливості домашнього та професійного пілінгу / Фото Unsplash

Коли не можна робити кислотний пілінг

Якщо на обличчі є відкриті рани, подряпини, комедони, гематоми.

Власникам екземи.

Тим, у кого атопічний дерматит.

Якщо є герпес чи вірусні бородавки.

Коли вугрова хвороба загострена.

У разі гнійних утворень.

Якщо у вас є алергія чи непереносимість окремих фруктових кислот.

Після кислотного пілінгу не можна одразу засмагати на сонці чи в солярії. Перед виходом на вулицю не забувайте використовувати сонцезахисний крем.