31-річна виконавиця, відома хітом Call Me Maybe, Карлі Рей Джепсен зробила модне фарбування. Таким чином знаменитість ще раз підтвердила, що саме рожевий пастельний колір волосся є головним hair-трендом цього сезону. Вона вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Канадська співачка надихнулася перевтіленнями Кайі Гербер, Аріель Вінтер та інших зірок, і вирішила спробувати на собі трендове фарбування волосся. Результатом Карлі Рей Джепсен поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Більше про тренд: Від білявого до пастельного кольору волосся: яке модне фарбування зробила Аріель Вінтер

Рожевий hair-тренд, який набув популярності під час самоізоляції через пандемію коронавірусу, залишається актуальним і для осені. Карлі Рей Джепсен, яка любить експериментувати зі своєю зачіскою, нещодавно трансформувала колір свого волосся із платинового білявого у пастельний рожевий.

Серію фото у новому образі співачка опублікувала в інстаграмі. Вона не лише показала шанувальникам яскравий відтінок волосся, а й поділилася кількома ідеями для зачіски на коротку довжину шевелюри. Для одного фото Карлі зробила об’ємну укладку у стилі 70-х із пляжними локонами. Також можна скористатися іншими ідеями для зачіски від зірки: зібрати передні пасма волосся та сформувати їх у хвіст чи маленький пучок ззаду або зав’язати стильний недбалий пучок з усього волосся та закріпити його спеціальною гумкою контрастного кольору.

На знімках Карлі Рей Джепсен позувала у різних вбраннях та позначила свого хлопця, який був у ролі фотографа. Публікація зібрала 135 тисяч вподобань та понад 1 тисячу коментарів від прихильників виконавиці. Вони пишуть, що поєднання дитячого, романтичного та ніжного стилів дуже їй личать: "Ти виглядаєш дивовижно, Карлі! Тепер і я полюбив рожеве волосся. Вітаю! Тепер ти справжня леді".