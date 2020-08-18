Щоб отримати ідеальну засмагу, необхідно докладати багато зусиль протягом всього літа. Але зберігати її ще важче. Тому існує кілька корисних рекомендацій, які допоможуть вам насолоджуватися засмаглою шкірою надовго.

Стійкість засмаги на тілі залежить не лише від догляду за нею після перебування на сонці, а й від того, як ви підготуєте шкіру перед походом на пляж. Новий канал поділився дієвими порадами, щоб ви змогли залишатися засмаглою надовго. Дізнайтеся: Який продукт допомагає Вікторії Бекхем мати ідеальну шкіру та блискуче волосся Як зберегти засмагу на тілі після літа Правильна підготовка перед засмагою. Очистіть шкіру та скористайтеся скрабом для тіла за декілька годин перед виходом на сонце. Таким чином ви отримаєте ідеально рівну засмагу. Також не забувайте зволожувати шкіру спеціальним кремом, лосьйоном або олією.

Очистіть шкіру та скористайтеся скрабом для тіла за декілька годин перед виходом на сонце. Таким чином ви отримаєте ідеально рівну засмагу. Також не забувайте зволожувати шкіру спеціальним кремом, лосьйоном або олією. Щодня випивайте склянку свіжовичавленого морквяного соку. Людина – це те, що вона їсть. Завдяки бета-каротину, який міститься у моркві, інтенсивність засмаги посилюється. Провітамін A також захищає глибинні шари шкіри від шкідливого впливу сонячних променів.

Як правильно засмагати / Фото Pexels Користуйтеся засобом для засмаги. Їм властиво не перешкоджати засмазі, а навпаки – робити результат кращим. Продукти із SPF-фільтрами можуть захистити шкіру від сонячних опіків та старіння внаслідок потрапляння на неї ультрафіолетових променів.

Їм властиво не перешкоджати засмазі, а навпаки – робити результат кращим. Продукти із SPF-фільтрами можуть захистити шкіру від сонячних опіків та старіння внаслідок потрапляння на неї ультрафіолетових променів. Засмагайте в тіні. Якщо засмагати під прямими сонячними променями, то засмага буде надто інтенсивною, і шкіра почне лущитися вже за декілька днів. Можливо, засмагати в тіні вам доведеться довше, але ефектом залишитеся задоволені.

Як продовжити ефект після засмаги / Фото Unsplash Використовуйте спеціальні засоби після засмаги. За допомогою кремів та лосьйонів, які призначені для застосування після засмаги, ви зможете закріпити отриманий шоколадний відтінок шкіри та охолодити її, щоб заспокоїти почервонілі ділянки. Тому засмага триматиметься набагато довше.

За допомогою кремів та лосьйонів, які призначені для застосування після засмаги, ви зможете закріпити отриманий шоколадний відтінок шкіри та охолодити її, щоб заспокоїти почервонілі ділянки. Тому засмага триматиметься набагато довше. Не ходіть в лазню та сауну. Від цих процедур варто відмовитися на певний час, щоб зберегти засмагу на тіла. Також намагайтеся уникати використання жорстких мочалок, гелів для душу, які мають освітлювальні властивості, скрабів та очищувальних масок. Все це руйнує верхній шар шкіри, на якому залишається засмага.