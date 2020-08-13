Манікюр є чудовим доповненням будь-якого образу. Для тих, хто протягом літа уникав кольорового френчу, різнокольорової пастелі чи абстрактного дизайну, то перехід між сезонами слугує ідеальним моментом: літні тренди ще не втратили актуальність, а осінні – не з’явилися.

Nail-майстри визначили, який манікюр варто спробувати на межі літнього та осіннього сезонів. Glamour поділився варіантами модного дизайну нігтів. Якщо ви саме збиралися оновити свій манікюр, то зверніть увагу на ці ідеї.

Вам буде цікаво: Оригінальний французький манікюр: на який дизайн нігтів Демі Ловато надихнула її нова пісня

Який манікюр зробити вкінці літа та на початку осені

Ромашковий та соняшниковий дизайн на нігтях

Варіант квіткового манікюру вже встигли спробувати на своїх нігтях майже усі фешн-блогери та не тільки. Красуні ділилися світлинами в інстаграмі та надихали своїх підписників на створення чогось подібного. Найбільш вдалим та стильним рішенням буде намалювати ромашки та соняшники на прозорому покритті.

Манікюр у жовтих відтінках

Навіть психологи одноголосно стверджують, що жовтий колір здатен піднімати настрій. Тому манікюр у такому відтінку є не лише модним, а й корисним. Жовте покриття на нігтях вдалий вибір на кожен день. Влітку варто обирати більш насичені відтінки, а для осені зверніть увагу на пастельні варіації жовтого кольору.

Різнокольорові плями тай-дай

Саме така оригінальна назва у трендового манікюру для переходу від літа до осені. Тренд спочатку почав існувати на футболка та сукнях модних блогерів, а потім плавно перемістився на нігті. Для створення такого дизайну потрібно використовувати якомога більше поєднань насичених кольорів. Найпопулярнішими є відтінки лимонного, лаймового, полуничного та фіалкового.

Різнокольоровий дизайн

Манікюр підійде тим, хто не вважає себе прихильницею яскравого арту на нігтях, але хоче залишатися в тренді. Знаменитості вже встигли спробувати багато варіацій різнокольорового покриття. Ви можете дозволити собі також експериментувати. Лише важливо пам’ятати про відповідне поєднання кольорів між собою. Наприклад: акварельний лимонний підійде до м’ятного та молочного, а васильковий до блакитного.