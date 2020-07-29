Красивий педикюр є однією з головних складових літнього образу. Тому до його створення варто підійти відповідально і звертати увагу не лише на власні вподобання, а й на останні тенденції сезону, щоб залитися задоволеною результатом та отримати багато компліментів. Експерти назвали головні тренди у педикюрі літа 2020.

Нейл-майстри рекомендують відмовитися від експериментів у педикюрі влітку. Вони додають, що в моді лаконічність та класика. Harper's Bazaar назвав 3 найголовніші тренди педикюру літа 2020.

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Який зробити літній педикюр

Френч

Модний френч та класичний французький манікюр відрізняються один від одного. Аби відповідати останнім тенденціям потрібно покривати нігті на ногах прозорим лаком, а на кінчику промальовувати тоненьку лінію. Ви можете обрати білий колір для цього, але експерименти з більш яскравими відтінками також виглядатимуть стильно.

Пристрасний колір

Цей тренд для тих красунь, які хочуть більше яскравих барв у своєму житті. Тому нейл-майстри кажуть, що педикюр із використанням будь-якого відтінку червоного залишається в моді. Це той випадок, коли класика ніколи не застаріє. Червоний педикюр вдало поєднувати як із буденним образом, так і з вечірнім.

Нюд

Неабиякою популярністю влітку 2020 користуються нейтральні відтінки лаку на нігтях ніг. Вони також підійдуть до різноманітних варіантів вбрання. А найвдаліше виглядатимуть на контрасті із засмаглою шкірою. Звертайте увагу на приглушені натуральні тони з глянцевим ефектом, щоб отримати по-справжньому літній трендовий педикюр.