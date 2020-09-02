Шарліз Терон – голлівудська акторка, лауреат премій Оскар та Золотий глобус, стала обличчям нового аромату відомого J’Adore від французького будинку моди Dior. Зірка знялася в рекламі парфумів та розповіла, що для неї означає бути жінкою. Адже саме жіночій силі присвячена рекламна кампанія продукту.

45-річна акторка очолила рекламну кампанію нової версії культового аромату J’Adore, пише НВ. Також зірка знялася у мініфільмі для Dior J'Adore Infinissime.

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Для рекламних кадрів Шарліз Терон позувала у золотому намисті, яке візуально схоже на новий флакон парфумів. Макіяж для акторки візажист також створили у тематичних бронзових і золотих відтінках, а волосся зібрали в ефектну зачіску із легким недбалим ефектом.

На офіційній інстаграм-сторінці Dior зазначили, що новий аромат J’Adore – це ода безстрашним жінкам. Парфумер Франсуа Демаші поставив собі за мету перетворити легендарний квітковий запах на більш чуттєву та спокусливу версію.

Легендарний квітковий букет J'adore, доповнений свіжістю і чуттєвістю найкрасивіших квітів, являє собою нове збалансоване і багатогранне бачення – оду безстрашним жінкам,

– розповідають представники модного дому Dior.

Вищезгаданий аромат поєднав у собі нотки бергамота, червоного апельсина, рожевого перцю, а ще сандалу, жасмину, конвалії, травневої троянди, іланг-ілангу і туберози. Тепер ароматів в лінійці J'Adore є 26.

Зокрема особливою частиною рекламною кампанії Dior J'Adore Infinissime є коротке інтерв’ю із Шарліз Терон. На відео зірка ділиться своїми думками про впевнених в собі та безстрашних жінок.