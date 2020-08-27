Для кожної людини важливо знайти свій ідеальний запах. А для знаменитостей аромат є складовою їхнього іміджу. Тому видання Who What Wear з'ясувало, яким парфумам віддають перевагу ваші кумири. Цікаво те, що більшість із них полюбляють парфумерію однієї марки.

Jo Malone London – це британський бренд, який створює витончені та несподівані аромати. У них великий асортимент парфумів та елегантний дизайн скляних флаконів, пише НВ. Саме цією парфумерією користується багато відомих зірок.

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Якими парфумами користуються знаменитості

Розі Гантінгтон-Вайтлі

"Lime Basil & Mandarin від Jo Malone London – один з моїх улюблених ароматів. Це аромат, який завжди носили мої мама і бабуся, і я ловлю себе на тому, що обираю його кожного разу, коли мені потрібно трохи комфорту, або коли я хочу відчути, що мої мама і бабуся поруч", – розповідає супермодель. "Моя мама живе у Великобританії, а я живу в Лос-Анджелесі, тому коли я відчуваю, що сумую за домом, я обираю його. Це дійсно елегантний, свіжий, сучасний аромат. Це парфуми, які викликають у мене особливі спогади", – такою інформацією поділилася Роузі на власному сайті Rose Inc.

Меган Маркл

Після того, як знаменитість прийняла титул герцогині Сассекської, то почала менше ділитися таємницями своєї б'юті-рутини і назвами косметичних брендів, продукцією яких користується. Проте в інтерв’ю для Express Меган зізналася: "Аромати – моя улюблена річ. Настільки, що якщо я вийду з дому і не скористаюся парфумами, я повернусь і піду додому. Я люблю Wild Bluebell від Jo Malone".

Фріда Пінто

Італійська актриса та модель розповіла, що її улюбленим ароматом є Wild Fig & Cassis. Багато фешн-редакторів також обожнюють його за ненав'язливий фруктовий та м'який аромат, і теплі нотки кедру.

Поппі Делевінь

Модель з Лондона любить відчувати на своєму тілі квіткові аромати від Jo Malone, а одним із її улюблених є запах Red Roses.

Вікторія Бекхем

Зірці подобається експериментувати із парфумами. Але у списку її улюблених є аромат від Jo Malone – це Grapefruit Cologne. Тому часто Вікторія пахне розмарином, м’ятою і перцем. Нотки аромату яскраві, бадьорі і свіжі.