Глиняні маски для обличчя є ефективним продуктом у догляді за шкірою. Відео у TikTok, яке почало швидко поширюватися у мережі, доводить, що імовірно більшість жінок роблять одну важливу помилку після нанесення глиняної маски. Адже вони вважають, що їй слід дозволяти повністю висихати на обличчі.

Візажистка та б’юті-блогерка з Австралії, яка ділиться порадами і лайфхаками для краси на своєму акаунті в TikTok, пояснила, чому вам слід переглянути і змінити свої правила застосування глиняної маски, повідомляє Stylist.

Вам буде цікаво: Чи можна вмивати обличчя холодною водою та інші популярні міфи про очищення шкіри

Чи можна давати глиняній масці повністю висохнути

Зазвичай техніка виконання процедури нанесення глиняної маски виглядає так: спочатку ви розподіляєте товстий шар продукту по обличчі, а потім залишаєте його до повного висихання, при цьому навіть не посміхаючись чи не піднімаючи брови. Тобто зберігаєте обличчя абсолютно нерухомим, допоки маска не висохне та не почне тріскати.

Натомість австралійська візажистка пояснила, що не можна дозволяти глині повністю висохнути та довго тримати її на шкірі. Адже таким чином у результаті ви отримаєте пересушену шкіру обличчя. Саме тому інколи косметологи під час професійних доглядових процедур використовують спеціальні прилади, які виділяють пару. Тоді маски виконує свою головну функцію: виводить зі шкіри шкідливі компоненти, але не воду.

Експерти з естетичної косметології погоджуються із такою теорією.

Глиняні маски популярні, оскільки глина дуже ефективно вилучає надлишки олії або шкірного сала з шкіри, а також будь-яких поверхневих токсинів або домішок, що потрапляють під шкірний бар'єр,

– розповідає доктор Тоні Філіпс, директорка DestinationSkin.

Проте, якщо глина надто довго залишається на шкірі, то вона може почати поглинати воду зі шкірного покриву та знижувати рівень гідратації. Короткотривале використання маски безпосередньо має позитивний вплив на шкіру: сприяє її пухкості та блиску.

Зокрема, доктор Зайнаб Лафтах , консультант з дерматології HCA The Shard, додає, що довге носіння глиняної маски на шкірі може спровокувати подразнення: "Дія сушіння фактично витягує надлишок вологи з шкіри, позбавляючи її природних захисних олій і порушуючи бар’єрну функцію. Крім того, деякі інгредієнти, коли вони висохнуть, можуть спричинити запалення шкіри у вигляді свербіжу, червоних плям".

Тому маску слід тримати на обличчі не довше рекомендованого часу. Коли відчуваєте, що вона починає підсихати, одразу змивайте.