Зробити правильно макіяж навіть на ідеальній шкірі буває важко, а з проблемною виникає удвічі більше труднощів. Якщо ви страждаєте на хронічні висипання або прищі та вугрі з’являються періодично, то витиснути їх і замаскувати трьома шарами тонального крему – не вихід.

Коли на обличчі є недоліки, то наносити косметику на нього варто, користуючись корисними порадами та хитрощами. InStyle звернувся до кількох професійних візажистів, аби дізнатися, як правильно робити макіяж на шкірі, схильній до вугрів.

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Як робити макіяж, коли є вугрі на обличчі

Очистити та освіжити. Завжди починайте з процедури очищення обличчя. Потім можете скористатися засобами із вмістом гліколевої та гіалуронової кислоти.

Завжди починайте з процедури очищення обличчя. Потім можете скористатися засобами із вмістом гліколевої та гіалуронової кислоти. Робіть подвійне зволоження. Правильно готувати шкіру обличчя до макіяжу необхідно, якщо навіть вона у вас в чудовому стані. Проте, маючи проблеми зі шкірою, підготовка повинна бути вдвічі ретельнішою. Можна наносити зволожувальний крем пару разів.

Правильно готувати шкіру обличчя до макіяжу необхідно, якщо навіть вона у вас в чудовому стані. Проте, маючи проблеми зі шкірою, підготовка повинна бути вдвічі ретельнішою. Можна наносити зволожувальний крем пару разів. Обережно з основою. Покривати обличчя одним товстим шаром тональної основи – груба помилка. Особливо для шкіри, на якій є вугрі. Можна навіть не покривати тональним кремом повністю обличчя, а лише ті ділянки, на яких є найбільше недоліків.



Особливості проблемної шкіри / Фото Pexels

Використовуйте консилер. Інколи він може замінити тональну основу, якщо проблеми зі шкірою помітно лише на окремих ділянках. Наносіть його технікою "постукування".

Інколи він може замінити тональну основу, якщо проблеми зі шкірою помітно лише на окремих ділянках. Наносіть його технікою "постукування". Не бійтеся нашаровувати. Найкраще прищі замасковує правильне поєднання кількох продуктів. Почніть з основи під макіяж, далі нанесіть консилер, точково можна приховати вугрі змішуванням відповідних кольорів тіней для повік, зафіксуйте всі шари пудрою.

Найкраще прищі замасковує правильне поєднання кількох продуктів. Почніть з основи під макіяж, далі нанесіть консилер, точково можна приховати вугрі змішуванням відповідних кольорів тіней для повік, зафіксуйте всі шари пудрою. Замаскуйте шрами від прищів. Коли вугрі зникають, вони схильні залишати після себе сліди у вигляді маленьких рубців та шрамів. Згодом вони можуть розтягнутися, але перший час маскуйте їх таким чином, як темні кола під очима: спочатку висвітліть, а потім покрийте консилером.

Коли вугрі зникають, вони схильні залишати після себе сліди у вигляді маленьких рубців та шрамів. Згодом вони можуть розтягнутися, але перший час маскуйте їх таким чином, як темні кола під очима: спочатку висвітліть, а потім покрийте консилером. Уникайте хайлайтеру. Додати природнього блиску обличчю завжди хороша ідея, але намагайтеся не наносити хайлайтер на ті ділянки обличчя, на яких є вугрі. У такий спосіб ви лише зробите їх більше помітними.



Як робити макіяж, коли на шкірі є вугрі / Фото Unsplash