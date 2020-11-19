Популярна співачка Селена Гомес вкотре зачарувала шанувальників своїм бездоганним макіяжем на селфі, яке в соцмережі опублікував її візажист Ханг Ванго. Спробуйте повторити мейк-ап зірки в персикових відтінках, щоб доповнити свій осінній образ.

Зірковий візажист Ханг Ванго поділився на своїй інстаграм-сторінці ніжною ідеєю для осіннього макіяжу. Він зробив для Селени Гомес привабливий мейк-ап у персикових відтінках.

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Осінній макіяж Селени Гомес

Персиковий осінній макіяж, як у Селени Гомес, можна повторити самостійно. Такий мейк-ап стане ідеальним доповненням будь-якого осіннього образу. Символічно для створення макіяжу Ханг Ванго використовував косметику бренду Селени Rare Beauty. У дописі зі світлиною зірки візажист зазначив: "З’єдналися після 10 місяців розлуки". Зрозуміло, що на період карантину співачка не користувалася послугами майстра макіяжу.

Аби відтворити схожий макіяж вам потрібно насамперед зробити ідеальний тон шкіри, додати рум’яна на щоки, нанести персикові матові та бежеві шимерні тіні на повіки, намалювати майже непомітні тонкі чорні стрілки та акуратно нафарбувати вії тушшю, а губи – персиковою помадою із легким блиском, контур яких варто виділити спеціальним олівцем того ж відтінку і розтушувати. Брови стильно зачешіть вгору та зафіксуйте гелем.

У такому макіяжі важливо зберегти природне сяйво шкіри та не перебільшити з інтенсивністю нанесення косметики. Осінній мейк-ап у персикових відтінках можна поєднати з манікюром такого ж кольору.