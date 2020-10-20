Восени 2020 року у тренді яскраві акценти в макіяжі, стрілки та барвисті тіні. Мейк-ап, що слугує протилежністю до "скромності", буде доречним у цьому сезоні. Аби надихнутися на створення модного макіяжу, дізнайтеся про останні б’юті-тенденції.

Модний осінній макіяж можна охарактеризувати такими словами: сміливість, зухвалість і соковитість. Новий канал розповів про головні тренди у макіяжі восени 2020.

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Осінній макіяж 2020

Губи

Відсутність чіткого контуру – це головне правило, якого потрібно дотримуватися під час створення макіяжу губ. Модним восени буде ефект зацілованих губ: трішки розтушована помада та слід вітру на губах. Аби отримати бажаний трендовий результат, спробуйте змінити улюблену помаду на тінт модного відтінку. З його допомогою ви відтворите модний макіяж губ.

Восени слід звернути увагу на засоби для губ у сливових і вишневих відтінках, які містять часточки блиску. Віддавайте перевагу глянцевим помадам, а не матовим.

Рум’яна

Восени 2020 варто доповнювати макіяж ніжними рожевими рум’янами. Не обмежуйтеся нанесенням їх лише на вилиці, додайте трішки продукту й на скроні. Для цього використовуйте широкий пензель. Аби обличчя мало свіжіший вигляд, доповніть макіяж легким блиском для губ та світло-коричневою тушшю.

Очі

Стрілки – головний б’юті-тренд осені. У цьому сезоні можна відійти від стандартного створення тонкої смужки на повіках, використовуючи чорну підводку-лайнер. Виділіть трішки часу, щоб вдосконалити свої навички. Експериментуйте зі сміливими широкими стрілками, розтушовуйте їх, робіть незвичні візерунки та вигини. Такий макіяж буде вдалим рішенням для вечірки. Також його можна зробити ефектнішим за допомогою нанесення тіней під брови, а не на рухому повіку.

Брови

Аби залишатися у тренді, тренди осені 2020 диктують відмову від темних тіней для брів та контрастних олівців. Актуальними залишаються натуральні світлі відтінки. Проте також варто звертати увагу на індивідуальні потреби у макіяжі, окрім слідування за останніми б’юті-трендами.\