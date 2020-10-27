Лущення шкіри на обличчі є поширеною проблемою восени. Адже саме тоді погодні умови негативно впливають на стан дерми. Тому у холодну пору варто внести деякі корективи у свою звичну рутину догляду за шкірою.

Шкіра може лущитися й через інші причини, але, ймовірно, зміна догляду вам допоможе. Healthline розповів, що може спричинити лущення шкіри та вирішити цю проблему.

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Чому лущиться шкіра

Зазвичай лущення шкіри на обличчі провокує її сухість. Окрім цього, сухість небезпечна тим, що може викликати такі захворювання, як екзема та псоріаз. Шкіру висушує холодне повітря, гаряча вода, коливання вологості, яке є особливо поширеним восени взимку. Якщо шкіра постійно лущиться на значній ділянці обличчя, то це називається ексфоліативним дерматитом.

Макіяж може лише погіршити стан шкіри, яка лущаться. Проте чекати, допоки вона відновить свій стан теж не варто. Дерматологи дають корисні поради, щоб позбутися лущення шкіри восени.

Додамо, що лущення шкіри також можуть викликати окремі захворювання (розацеа, гіпотиреоз, екзема, псоріаз, себорейний дерматит), алергічна реакція, дефіцит ніацину та токсичність вітаміну A, сидром лущення шкіри. У такому випадку слід не вдаватися до домашніх способів вирішення проблеми, а звернутися до лікаря, який запропонує вам медикаментозне лікування.

Як позбутися лущення на шкірі

Якщо ваша шкіра лущиться, то насамперед уникайте дотиків до неї пальцями. Косметика може ще більше пересушити шкіру, а от пілінг шкіри на обличчі іноді може перемогти сухість та лущення. Зокрема, такій шкірі необхідний спеціальний догляд.

Використовуйте м’які засоби для вмивання шкіри та мило без запаху.

Уникайте косметичних продуктів, які можуть сушити шкіру: антибактеріальне мило, мило-дезодорант та засоби для догляду, які містять алкоголь.

Після вмивання обличчя наносіть зволожувальний крем.

Користуйтеся м’якими рушниками, бо інші можуть ще більше пошкодити шкіру.

Дерматологи рекомендують не витрачати багато часу на душ та митися теплою водою, а не гарячою. Пар від води відкриває пори, але й сприяє сухості шкіри.

Не втирайте шкіру рушником надто інтенсивно. Робіть це погладжувальними рухами.

Правильно скрабуйте шкіру, щоб позбутися відмерлих частинок, які лущаться.

Місцево використовуйте протизапальний засіб, який допоможе шкірі загоїтися. Наприклад, гель алое вера.

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