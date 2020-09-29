Осінні зачіски із використанням хустки: модні ідеї для натхнення
Хустка – це стильний аксесуар, який здатен прикрасити будь-яку зачіску. Адже проста коса чи хвіст виглядатимуть по-іншому, якщо ви застосуєте модну хустку, аби їх доповнити. Восени цей аксесуар є найбільш популярним, бо не лише робить образ трендовим, а й додає йому тематичного затишку.
Хустку можна пов’язати на волосся або вплести в нього, пише ТСН. Ще однією перевагою стильного аксесуару для зачісок є універсальність хустки: вона підійде усім типам волосся та доречно виглядатися на будь-якій довжині.
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Яку зачіску зробити із хусткою
Варіацій зачісок із хусткою багато. Можна також використовувати хіпі-бандани, тюрбани, кокетливі пов’язки з бантом в стилі pin-up чи просто вплести хустку в зачіску. Інстаграм-блогери діляться ідеями стильних зачісок із аксесуарами для волосся, які можна повторити самостійно в домашніх умовах.
Грецька зачіска на довгому волоссі за допомогою хустки
Модний риб’ячий хвіст з ефектом легкої недбалості, зафіксований хусткою
Голландська коса збоку та низький хвіст, який доповнює стильна хустка
Mohawk Buns з хусткою, яка акуратно вплетена
Волосся вгору і тюрбан на голову
Трендовий бант із хустки, який фіксує неслухняні кучері
Елегантна зачіска із пов’язкою
Чудова зачіска для осінньої прогулянки