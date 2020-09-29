Хустка – це стильний аксесуар, який здатен прикрасити будь-яку зачіску. Адже проста коса чи хвіст виглядатимуть по-іншому, якщо ви застосуєте модну хустку, аби їх доповнити. Восени цей аксесуар є найбільш популярним, бо не лише робить образ трендовим, а й додає йому тематичного затишку.

Хустку можна пов’язати на волосся або вплести в нього, пише ТСН. Ще однією перевагою стильного аксесуару для зачісок є універсальність хустки: вона підійде усім типам волосся та доречно виглядатися на будь-якій довжині.

До теми: Від медово-русявого до пастельно-рожевого: відтінки волосся, які будуть hair-трендами зими 2021

Яку зачіску зробити із хусткою

Варіацій зачісок із хусткою багато. Можна також використовувати хіпі-бандани, тюрбани, кокетливі пов’язки з бантом в стилі pin-up чи просто вплести хустку в зачіску. Інстаграм-блогери діляться ідеями стильних зачісок із аксесуарами для волосся, які можна повторити самостійно в домашніх умовах.

Грецька зачіска на довгому волоссі за допомогою хустки

Модний риб’ячий хвіст з ефектом легкої недбалості, зафіксований хусткою

Голландська коса збоку та низький хвіст, який доповнює стильна хустка

Mohawk Buns з хусткою, яка акуратно вплетена

Волосся вгору і тюрбан на голову

Трендовий бант із хустки, який фіксує неслухняні кучері

Елегантна зачіска із пов’язкою

Чудова зачіска для осінньої прогулянки