Відому американську реперку та авторку пісень ще називають Hot Girl Meg. Від неї можна очікувати яскравих експериментів зі зовнішністю. Найбільше дівчина любить бавитися з новими зачісками. Нещодавня її зустріч із зірковим перукарем закінчилася трансформацією чорнявого волосся співачки у кольори райдуги.

Келлон Дерик є стилістом із зачісок та колористом. Одна із його постійних клієнток – це Megan Thee. Marie Claire пише, що реперка прийшла до свого улюбленого майстра на вихідних і побажала екстравагантних змін із волоссям.

Несподівана новина: Кім Кардашян з українським волоссям: секретний стартап українського перукаря

Результатом перукар поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Він додав одне фото нового образу Megan Thee та два відео, на яких детально видно ідеальні локони зірки та перехід із одного кольору в інший.

Дерик поділився зі своїми підписниками враженнями та розповів, що це він вперше робив таке поєднання кольорів на волоссі. Для створення бажаного ефекту чоловік використав такі відтінки: фіолетовий ворон, м’ятна сталь, космічний корал, вогонь фенікса, звичайна сила та світловий болт.

Megan Thee відрощувала волосся впродовж всього періоду самоізоляції в умовах світової пандемії. Освіжити свою шевелюру вона вирішила саме таким неординарним способом, чим викликала захват у прихильників.