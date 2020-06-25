Оригінальний тренд: реперка Megan Thee зробила райдужний експеримент зі своїм волоссям
Відому американську реперку та авторку пісень ще називають Hot Girl Meg. Від неї можна очікувати яскравих експериментів зі зовнішністю. Найбільше дівчина любить бавитися з новими зачісками. Нещодавня її зустріч із зірковим перукарем закінчилася трансформацією чорнявого волосся співачки у кольори райдуги.
Келлон Дерик є стилістом із зачісок та колористом. Одна із його постійних клієнток – це Megan Thee. Marie Claire пише, що реперка прийшла до свого улюбленого майстра на вихідних і побажала екстравагантних змін із волоссям.
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Результатом перукар поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Він додав одне фото нового образу Megan Thee та два відео, на яких детально видно ідеальні локони зірки та перехід із одного кольору в інший.
Дерик поділився зі своїми підписниками враженнями та розповів, що це він вперше робив таке поєднання кольорів на волоссі. Для створення бажаного ефекту чоловік використав такі відтінки: фіолетовий ворон, м’ятна сталь, космічний корал, вогонь фенікса, звичайна сила та світловий болт.
Megan Thee відрощувала волосся впродовж всього періоду самоізоляції в умовах світової пандемії. Освіжити свою шевелюру вона вирішила саме таким неординарним способом, чим викликала захват у прихильників.