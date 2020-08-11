Популярна американська співачка Демі Ловато працює над створенням нової пісні. Саме майбутній хіт надихнув її зробити ніжний манікюр у трендових відтінках, який може бути чудовою ідеєю нейл-арту для останніх літніх днів.

Літо 2020 було для Демі Ловато періодом експериментів із манікюром. На її нігтях був як ніжний бежевий відтінок, так неоновий салатовий. А нещодавно зірка поділилася на своїй сторінці в інстаграм-історії новою ідеєю для літнього манікюру.

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Ідея від Демі Ловато, який манікюр зробити влітку

У день своїх заручин американська співачка прикрасила нігті яскравим червоним однотонним покриттям. Після цього кардинально змінила стиль манікюру на ніжний та романтичний. Вона обрала французький манікюр із дизайном у стилі метеликів. Коли зірка опублікувала світлину, то додала, що вона пише пісню, яка матиме назву пов’язану із метеликом. Тому такий вид нейл-арту є символічним для неї.

Манікюр знаменитості поєднує в собі перлинно-білий, ніжно-рожевий та яскраві кольори, у яких виконані метелики. Особливість дизайну є те, що кожен метелик унікальний, створюючи їх нейл-майстер Демі Ловато звертав увагу на кожну деталь. Значну частину нігтя покриває лак білого кольору, а нижній контур широкої смужки підкреслює тонка рожева. Основу нігтя залишили знебарвленою.



Скрішнот французького манікюру Демі Ловато / Instagram / @ddlovato

Нагадаємо, що акрилові метелики на нігтях були головним трендом у манікюрі минулого року. У той час Кайлі Дженнер також спробувала його на своїх нігтях. Нейл-арт, на який Демі Ловато надихнули метелики, є оригінальною ідеєю для доповнення будь-якого літнього образу.