Імідж популярної американської співачки Аріани Гранде у її прихильників асоціюється із високим хвостом із темного волосся на маківці голови, епатажним макіяжем та стильними вбраннями. Проте нещодавно співачка вирішила здивувати усіх кардинальною зміною кольору волосся та іншою зачіскою.

Аріана Гранде опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі кілька світлин у новому образі. Зірка, як і багато інших її колег, пофарбувала волосся у трендовий колір.

Вам також буде цікаво: Від медового відтінку до червоного оксамиту: трендові кольори волосся для осіннього сезону 2020

Співачка поки що не наважилася повністю перевтілитися із брюнетки в блондинку, тому зробила омбре: верхня частина довжини волосся темного кольору, а нижня – білява. Аріана сфотографувалася у дзеркалі на смартфон та одразу поділилася оновленим іміджем зі своїми майже 200 мільйонами підписників в інстаграмі. Вони висловили своє захоплення у коментарях, яких понад 111 тисяч, і зазначили, що такий стиль личить зірці: "О Боже, так! Це дуже мило".

На фото у дівчини також оригінальна зачіска: волосся поділене на 2 рівні частини та сформоване у високі хвостики. Замість звичайної гумки для волосся зачіску прикрашають біляві пасма, обкручені навколо хвостів.

Щодо макіяжу, то погляд Аріани Гранде прикрасили блискучі стріли на складках повік, які із ніжно-рожевого до кінця стрілки трансформувалися у лілові. Мейк-ап очей співачка завершила накладними віями. Яку помаду обрала дівчина невідомо, бо частину її обличчя приховала епатажна маска для індивідуального захисту, повністю вкрита стразами.

Варто додати, що зірка оновила імідж, ставши білявкою, та позувала перед камерою в новому образі, демонструючи татуювання метеликів на руках, за кілька днів до виступу у VMA.