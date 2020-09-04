Омріяне сяйво: які зміни у догляді за шкірою потрібно зробити для такого ефекту
Жінки, які стежать за останніми трендами у б’юті-сфері, прагнуть досягти ефекту природного сяйва на шкірі. Адже саме воно вже декілька сезонів залишається актуальним. Головною таємницею такого ефекту є здорова шкіра. Аби її мати, потрібно дещо змінити у своїй рутині догляду за шкірою.
На здоров’я шкіри впливає багато факторів. Серед них особливості вашої б’юті-рутини. Elle поділився дієвими порадами, які допоможуть досягнути ефекту сяйва на шкірі.
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Як зробити шкіру сяючою
- Змініть креми на гелі із легкою текстурою. Для чутливої та жирної шкіри у T-зоні не можна використовувати "важкі" креми, бо вони провокують прориви та сухість. Тому обирайте гелеві засоби для зволоження на безмасляній основі.
- Регулярно наносіть захисний SPF-засіб. Таким чином ви зможете захистити шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів і зберегти її сяючий вигляд. Лікар-естетик Періс Ачарія пояснює: "Коли клітини піддаються дії УФ-променів, колаген дегенерує. Це спричинює дрібні зморшки та втрату пружності шкіри. Це не тільки пришвидшить процес старіння, але і ваша шкіра буде більш сприйнятливою до появи пігментних плям, що призведе до її нерівномірного відтінку".
- Робіть масаж обличчя. Коли ви стимулюватимете кровообіг за допомогою правильного масажу, то шкіра матиме яскравий та сяючий колір. Масаж допомагає виводити токсини і відкривати доступ кисню до шкіри, активізуючи вироблення колагену, який сприяє молодому та сяючому вигляду обличчя.
- Починайте день із вітаміну C. Інгредієнт, який є головним стимулятором появи сяйва на шкірі. Він сприяє виробленню колагену та освітлює шкіру. Доктор Ачарія каже: "Вітамін C також захищає шкірний покрив від пошкодження факторами навколишнього середовища, освітлює пігментацію, спричинену сонячними променями чи утворенням рубців".
- Споживайте більше омега-3. Таємниця чудового кольору шкіри може бути у вашому раціоні. Споживаючи омега-3 жирні кислоти, вам буде легше досягти ефекту омріяного сяйва на обличчі. "Омега-3 жирні кислоти відповідають за підтримку здорових мембран навколо клітин шкіри", – говорить доктор Періс Ачарія. "Якщо у нас їх не вистачає, здатність шкіри поглинати та утримувати вологу зменшується, спричинюючи зневоднену або суху шкіру, яка згодом починає лущитися".
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