Жінки, які стежать за останніми трендами у б’юті-сфері, прагнуть досягти ефекту природного сяйва на шкірі. Адже саме воно вже декілька сезонів залишається актуальним. Головною таємницею такого ефекту є здорова шкіра. Аби її мати, потрібно дещо змінити у своїй рутині догляду за шкірою.