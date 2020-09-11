Жінки зі США надихають своєю життєрадісністю та впевненістю у собі. Навіть без макіяжу та додаткових аксесуарів вони завжди виглядають привабливими. В американок є особливі таємниці краси, завдяки яким їм вдається любити свою зовнішність.

Краса американок включає не лише ідеальний макіяж та бездоганну зачіску, а й має інші складові, які допомагають їм завжди бути привабливими. Cosmopolitan поділився таємницями краси жінок зі США.

Цікава інформація для вас: Вони створюють стандарти краси: б’юті-блогери, які мають багатомільйонну аудиторію

Як американкам вдається бути привабливими

Сміх, від якого піднімається настрій в усіх навколо. Бачити позитив в елементарних речах – це найкраща звичка усіх американок. Вони щиро сміються, коли дивляться комедії, обіймають собаку чи виливають випадково на себе воду. Таким чином жінки підіймають настрій і собі, і всім оточуючим.

Обожнюють експерименти. Американки вміють насолоджуватися життям. Вони ніколи не відмовляються від спокусливої авантюри. Їм подобається змінювати колір та довжину волосся, робити татуювання, створювати епатажний макіяж, ходити на побачення наосліп та багато іншого. Американські жінки відмовляються нудно жити, витрачати час на роботу, яка не приносить задоволення та перейматися тим, що подумають люди.

Американки вміють насолоджуватися життям. Вони ніколи не відмовляються від спокусливої авантюри. Їм подобається змінювати колір та довжину волосся, робити татуювання, створювати епатажний макіяж, ходити на побачення наосліп та багато іншого. Американські жінки відмовляються нудно жити, витрачати час на роботу, яка не приносить задоволення та перейматися тим, що подумають люди. Дбайливе ставлення до свого здоров’я. Твердження стосується не лише спорту та здорового харчування. Американці також ходять на планові перевірки до лікарів, здають аналізи, п’ють вітаміни, вирівнюють та відбілюють зуби. У США людям важливо не здаватися здоровими, а насправді бути такими.

Твердження стосується не лише спорту та здорового харчування. Американці також ходять на планові перевірки до лікарів, здають аналізи, п’ють вітаміни, вирівнюють та відбілюють зуби. У США людям важливо не здаватися здоровими, а насправді бути такими. Природний макіяж. Американкам не властиво робити яскравий макіяж по буднях, витрачати багато часу на укладку та ходити по вулиці на шпильках. Зазвичай для щоденного мейк-апу вони використовують мінімальну кількість хайлайтера для натурального сяйва шкіри, туш для вій та блиск для губ.