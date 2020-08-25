З омолоджуючим ефектом: Вікторія Бекхем назвала улюблений косметичний продукт свого чоловіка
45-річний футболіст та чоловік Вікторії Бекхем, Девід Бекхем не лише користується доглядовою косметикою, а й деякими декоративними продуктами. Коли його дружина заснувала власний б’юті-бренд VBB, то Девід серед її продукції також визначив для себе улюблений засіб.
Harper's Bazaar поділився інформацією про улюблений косметичний продукт Девіда Бекхема, який його відома дружина згадала в прямому ефірі в інстаграмі. Саме завдяки продукції б’юті-бренду Вікторії він його знайшов.
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Косметика Вікторії Бекхем одразу завоювала прихильність у покупців. Одним із них став чоловік зірки. Співачка розповіла своїй багатомільйонній аудиторії в інстаграмі, що її коханий обожнює користуватися сироваткою бренду VBB із омолоджуючим ефектом, яка коштує 180 фунтів. Зокрема, Вікторія зазначила, що Девід часто погоджується тестувати косметичні продукти її марки на собі.
Я щойно отримала повідомлення від Девіда, що у нього закінчилася сироватка. Девіду вона дуже подобається,
– наголосила у прямому ефірі Вікторія Бекхем.
Варто додати, що ділова партнерка Вікторії в Victoria Beckham Beauty, яку звати Сара Кріл, відкрила таємницю, що Девід Бекхем також користується декоративною косметикою. Він часто використовує бронзуючу пудру.